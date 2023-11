Elevii și-au reluat cursurile. Următoarea minivacanță, chiar la sfârșitul acestei luni

Elevii s-au întors astăzi, după o vacanţă de o săptămână, dar cu gândul la cea mai apropiată minivacanță, de la sfârșitul acestei luni, când cele două zile libere - de Sfântul Andrei și Ziua Națională, se leagă perfect de weekend.Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, anul şcolar 2023-2024 se încheie pe 31 august 2024 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.Prin excepţie, se stabilesc următoarele: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 14 iunie 2024.Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 28 iunie 2024.Vacanţele rămase sunt programate astfel:* 23 decembrie 2023 - 7 ianuarie 2024;* o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 12 februarie - 3 martie 2024;* 27 aprilie - 7 mai 2024;* 22 iunie - 8 septembrie 2024.Programul naţional "Şcoala altfel" şi Programul "Săptămâna verde" se desfăşoară până pe 26 aprilie 2024, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.