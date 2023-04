Vacanță de coșmar pentru o familie de români! Jefuiți în timp ce dormeau! "Angajații hotelului ar fi orchestrat totul"

O românca a relatat experiența groaznică prin care a trecut la un hotel din Zanzibar: într-o dimineață s-a trezit și a realizat că a fost jefuită peste noapte.







„În a 5-a noapte, înainte de a merge la culcare, am verificat ușa și toate ferestrele bungaloului nostru ECO pentru a mă asigura că erau complet încuiate și securizate. Dimineața, ne-am trezit și am descoperit că am fost jefuiți în timp ce eu și părinții mei dormeam. Fereastra de la baie era larg deschisă și dispăruseră telefoanele, banii (mii) și 2 genți”, a relatat femeia pe Forum Zanzibar.







Femeia consideră că hoții aveau un plan și că crede că ea și familia sa au fost „observați de la bun început”:



„Pentru a deschide o fereastră glisantă care a fost închisă, trebuie să fi avut un plan sau un sistem premeditat pentru a putea să o deschidă cu succes din exterior... iar să nu ai niciun paznic în acea zonă pe timp de noapte este pur și simplu scandalos. În retrospectivă, sunt destul de sigură că am fost observați de la bun început. Totul fusese planificat foarte bine și știau totul pentru a reuși - cine avea banii grupului, unde dormim, totul. Dimineața am sunat la poliție și după ce au venit în sfârșit, de nicăieri, ne-a chemat unul dintre membrii personalului hotelului să ne arate că ne-au găsit ghiozdanele, dar fără bani în ele, desigur. Ne-am găsit telefoanele într-unul dintre ghiozdane fără cartelele SIM în ele și după ce le-am pornit am văzut pe aplicația Steps că lucrurile ne-au fost furate la 3 dimineața și că hoțul/hoții a/au făcut doar 78 de pași și s-a(u) oprit chiar lângă gardul hotelului”, a mai spus femeia.