Școala a început cu stângul pentru anumiți elevi! "E nedrept ceea ce a pățit copilul meu"

Dar iată și explicația directoarei: „Educatoarele au plecat la transfer, în localitățile de care aparțineau. Eu nu puteam să le opresc. O colegă a plecat la Cumpăna. La o altă colegă am descoperit, în urma proiectului de încadrare, că nu era titulară a unității, deși funcționa de nouă ani cu acest statut. Am încercat să o sprijinim, împreună cu sindicatul și Inspectoratul Școlar Județean, s-a ajuns până la minister, dar doamna nu a putut face dovada că a susținut un concurs de titularizare. Neacceptând niciuna din variantele cu care am venit în sprijinul dânsei, a trebuit să apelăm la instanță pentru a transforma contractul făcut ilegal pe perioadă nedeterminată în perioadă determinată. Funcționa ca titulară pe baza unei decizii emise de IȘJ în anul 2012, ca suplinitor pe perioadă determinată. Mai departe ce s-a întâmplat nu comentez”, a declarat directoarea Grădiniței nr. 47. Cât privește celelalte două educatoare, una a plecat la Școala 6, pentru că nu a mai vrut program prelungit, iar cealaltă era suplinitor calificat, detașată pe un an.







„Cât mai sunt la conducerea acestei instituții, nu pot să permit bătaie de joc față de copii”





La Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța, prima zi de școală a adus și surprize din rândul învățătoarelor… plecate. Părinții, în curtea școlii, imediat au concluzionat că decizia acestora a fost determinată de o conducere „cu mână de fier”.



„Toate cele patru învățătoare au spus că se detașează mai aproape de locuință. Într-adevăr, ele locuiesc în Tomis Nord, în Palazu și li s-a oferit posibilitatea pentru că s-au format la alte școli mai multe clase pregătitoare. Dacă omul își dorește să meargă mai aproape de casă, noi nu avem cum să-l împiedicăm”, a declarat pentru „Cuget Liber” prof. Iuliana Elisabeta Linea, directorul acestui liceu. În plus, ea a adăugat: „Una dintre doamne era în concediu de creștere a copilului până în luna martie 2023 și și-a luat concediu fără plată, pentru că nu avea cu cine să lase copilul. Iar din septembrie mi-a spus că are un loc la Palazu, unde s-a înființat o clasă pregătitoare și este peste drum de casa ei. O altă doamnă locuiește în Tomis Nord și a găsit un post mai aproape de casă. O colegă care stă peste drum de Școala 16 s-a detașat acolo, iar cealaltă, care trebuia să ia clasa pregătitoare, a mai făcut aceeași mișcare și acum patru-cinci ani. După ce a terminat cu o generație, a plecat în sistemul privat, a revenit la noi, a dus o generație la capăt, acum iar a plecat în detașare. Normal că-mi pare rău pentru cele două clase, de a I-a și de a III-a, la care s-a întrerupt continuitatea. Avem cu toții ca reper baza legală, fie că ne convine, fie că nu. Știu că sunt dictatoare, mă recunosc în această postură, pentru că toată lumea își face orele, iar la «Blaga» se respectă programul, pentru că directoarea nu permite chiulul. Le-am spus și-n consiliu că-s rea, pentru că nu permit să le spună copiilor să plece de la ultimele ore sau să nu vină la primele ore. Cât mai sunt la conducerea acestei instituții, nu pot să permit bătaie de joc față de copii”, a transmis același director care ocupă postul prin concurs național.











Și ca dovadă a… „mâinii de fier”, anul acesta școlar au ales să revină la Liceul Teoretic „Lucan Blaga” nouă cadre didactice: un profesor de română, doi de fizică, dintre care unul avea notă să se titularizeze și multe posturi la alegere, un profesor de educație tehnologică, un profesor de desen care a devenit titular, unul la chimie, două învățătoare și un altul la sport.



„Nu știu despre ce listă vorbește”





Pentru o elevă a Școlii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanța, prima zi a fost una nefericită, după cum povestește mămica ei, întrucât s-a trezit mutată într-o clasă a V-a, alta decât cea de care a aparținut până în clasa a IV-a.



„Până duminică (10 septembrie – n.r.), din confirmările fostei noastre învățătoare și actualei diriginte fiica mea, era înscrisă la clasa aV-a C. Am dovadă lista aceea. Luni, când s-au strigat clasele, spre uimirea noastră a fost mutată la clasa V D, clasă de germană avansat. Copiii de aici au studiat cinci ani germană. Am fost să discut cu doamna director, care mi-a spus inițial că o să se rezolve, după care mi-a transmis că nu se mai poate face nimic. Am cerut explicații: cum a dispărut de pe listă și cum au apărut alți copii pe lista clasei C care erau de fapt la D? Pe ce criterii au fost selectați copiii și de ce noi nu am fost informați? Răspunsul nu a fost unul concret, s-au bâlbâit, cert e că nu am rezolvat nimic. Am făcut o cerere pe care am și înregistrat-o că vreau să fie transferată la o clasă de engleză normală, adică la clasa V C, unde îi era de fapt locul. Mi se pare că e nedrept ceea ce a pățit copilul meu. Acum aștept să primesc răspuns în scris la această cerere de transfer, după care mă voi duce la inspectorat”, a transmis mămica în prima zi de școală.











Din discuția purtată cu prof. Carmen Guguș, directorul școlii, am aflat că în planul de școlarizare sunt cuprinse patru clase a V-a: o clasă intensiv limba engleză, o clasă intensiv limba germană și două clase care au în planul cadru două ore de limba engleză și două ore de limba germană.











„Clasa a V-a, clasă de început de ciclu gimnazial, se formează acum, întrucât efectivele se reorganizează în urma testelor pentru clasele de intensiv. Copiii nu sunt transferați, ci sunt repartizați. La clasele a V-a cu program normal se studiază și germană, și engleză, câte două ore pe săptămână. Au fost transferuri toată vara, până vineri (8 septembrie – n.r.). Noi nu am dat nicio listă niciunui diriginte. Nu știu despre ce listă vorbește”, a mai declarat prof. Carmen Guguș.





Duminică, 17 septembrie, mămica elevei mărturisea că a ajuns la epuizare cu demersurile și că se va îndrepta cu o solicitare către minister. „Dacă lista aceea era făcută aleatoriu, mă întreb de ce nu a avut modificări mai ample. De ce doar doi copii au fost scoși? Am ajuns la epuizare, vă spun sincer... Acum am făcut alte cereri la care aștept număr de înregistrare, dintre care una și la minister”, a transmis aceeași mamă.





La Grădinița cu Program Prelungit nr. 47 „Lumea poveștilor” din Constanța, mai mulți părinți au fost nemulțumiți de faptul că au „dispărut” patru foste educatoare și au apărut altele noi. Deja rumoarea că directoarea Steluța Negură și-a adus „pilele” a învăluit curtea încă din prima zi.