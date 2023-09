Prima zi de școală! În disputa modularelor, copiii s-au bucurat de revedere în aceleași clase

La festivitățile de deschidere de la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța a fost remarcată prezența tenismenei Simona Halep, absolventă a acestei instituții, care-și însoțea nepoțica în clasa I. Invitată pe scenă, alături de oficialități - doi reprezentanți ai IȘJ Constanța, în persoana prof. Daniela Stan, inspector școlar general adjunct, și prof. Ionuț Pandele, inspector școlar pentru religie –, Simona Halep le-a urat copiilor să creadă în șansa lor și să dea tot ceea ce au mai bun, pentru că rezultatele nu vor întârzia să apară.











În discursul său, prof. Daniela Stan a precizat că a finalizat cursurile primare, dar și gimnaziul la această școală. „Am venit să transmit gândul nostru bun, susținerea. Să le doresc copiilor să vină cu plăcere la școală, să fie zâmbitori, să se simtă în siguranță. Cadrelor didactice, colegelor mele le doresc să aibă putere de muncă, răbdare, înțelepciune, dispoziție, profesionalism, tocmai pentru a transmite așa cum trebuie aceste competențe. Iar părinților, pe care îi privesc cu multă admirație, le transmit un sfat: învățați nu numai să le dați directive copiilor, dar și să-i ascultați, să-i întrebați cum le-a fost ziua, pentru ce sunt ei recunoscători, dacă sunt bucuroși. Este mai important să-i ascultăm, decât să-i certăm! Vă doresc tuturor sănătate, că-i mai bună decât toate, un drum cu pace, mult succes și putere în noul an școlar!”, a fost mesajul inspectorului școlar general adjunct.











Și reporterul „Cuget Liber” a ales să participe la deschiderea anului școlar 2023-2024 la Școala 30, pentru că ne așteptam ca inspectorul școlar general Sorin Mihai să nu permită, în prima zi de școală, copiilor să intre în băncile amenajate în corpurile modulare. Așa după cum declarase în cadrul conferinței de presă de la Palatul Copiilor: „Acele containere au funcționat într-o zonă gri a legislației și anul trecut. Pentru că nu au fost autorizate de ARACIP nici anul trecut. Anul acesta, Școala gimnazială nr. 30 a încercat să transmită spre ARACIP către autorizare, însă nu avea dosarul complet, în sensul că nu avea autorizațiile necesare. La acest moment, sunt convins că acele containere nu vor fi utilizate. Pentru că acele spații nu sunt destinate actului de învățare – predare. Dacă la 11 septembrie vom identifica o altă situație, am vorbit deja cu instituțiile statului partenere și le vom pune în vedere și vom lua măsurile care se impun”, a anunțat „generalul” constănțean.





Cu toate acestea, am văzut, după cum se poate observa și din fotografiile de la fața locului, cum copiii intrau rând pe rând în clasele amenajate în aceste modulare.









Întrebată, ieri, de ce ar trebui închise aceste modulare, prof. Daniela Stan a declarat că nu ar exista autorizări de la ARACIP, DSP și ISU.







Modularele vor avea un racord separat la ENEL





Referitor la aceste ne… autorizări, am solicitat un punct de vedere directorului Școlii 30, Florentina Țigmeanu. „Din ianuarie, de când am făcut cererea pentru autorizare extindere spațiu la ARACIP nu am primit nicio vizită. De altfel, ARACIP nu are reglementate în niciun fel autorizări pe spațiile acestea modulare, ci pe sedii noi. Aceste modulare nu pot fi trecute în această categorie, pentru că astăzi le am, mâine nu le am. Nu este o construcție permanentă. Ele se găsesc sub regimul închirierii.



De asemenea, am înregistrat cerere la ENEL în vederea unui racord separat pentru modulare, deci absolut niciun pericol pe mai departe. Cum de altfel nici nu a existat!











Din punct de vedere sanitar, modularele sunt echipate cu tot ceea ce trebuie pentru asigurarea unei igiene corespunzătoare. Problema autorizării de către DSP se referă la școala mare, care nu dispune de grupuri sanitare conform normativelor: un scaun de toaletă la 10 copii”, a declarat prof. Florentina Țigmeanu, adăugând că IȘJ Constanța nu i-a oferit o variantă la închiderea modularelor, și anume o unitate de învățământ care să preia surplusul de efective. Se auzise la un moment dat că vor fi preluați elevi de Școala gimnazială nr. 6 „Nicolae Titulescu”, dar cum între timp cei de la Școala 39 au fost relocați, nu mai există suficient spațiu.





Precizăm că, în octombrie 2022, ziarul „Cuget Liber” a adresat ARACIP următoarea solicitare: „Având în vedere misiunea ARACIP, vă rugăm să ne comunicați un punct de vedere referitor la varianta extinderii infrastructurii școlare prin folosirea acestor containere. De asemenea, am fi interesați de o statistică referitoare la unități de învățământ din România care au decis extinderea spațiilor de școlarizare cu acest gen de containere”. La care am primit următorul răspuns: „Vă aducem la cunoștință că situația de fapt pe care o învederați precum și statistica solicitată nu intră în sfera de atribuții ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Am redirecționat cererea dumneavoastră spre soluționare Inspectoratului Școlar Județean Constanța”.











Confruntat anul acesta cu o criză fără precedent în ceea ce privește spațiul disponibil pentru clasele pregătitoare, IȘJ Constanța s-a văzut în situația de a căuta soluții de relocare a unităților suprasolicitate. Plus cele aflate în reabilitare și care au suferit modificări de... domiciliu. Pe fondul acestor crize, în rândul părinților a apărut tot mai insistent ideea unor corpuri modulare, așa cum se întâmplă în numeroase localități din țară.





Spre exemplu, la Popești-Leordeni, funcționează una dintre cele mai mari unități modulare, care se întinde pe o suprafață de 2.400 mp, unde învață 900 de elevi.





Am putut admira ținute dintre cele mai sofisticate, atât pentru pitici, dar și pentru mămici coafate, de mână cu copii mai voioși și nu prea… La Grădinița cu program prelungit nr. 6, preșcolarii erau întâmpinați de educatoare cu atâta empatie încât și cel mai îndărătnic a cedat. „Uite, îți promit că doar dăm florile și ne întoarcem acasă!”, era promisiunea mamei exasperate de lacrimile de crocodil. Iar educatoarea: „Chiar nu ți-ai dorit să te revezi cu colegii, să povestim ce-ați făcut în vacanță? Ia vino să-i vedem”. O altă frumusețe mică nu și-a putut reprima oful: „Iar mă aduci să dorm aici?”. Pe o alee din apropierea grădiniței, o întreagă familie își însoțea mezinul. „Tataie, ai văzut drumul pe care trebuie să mă aduci de mâine?”, își chestiona preșcolarul bunicul care de astăzi își intră în atribuțiuni.