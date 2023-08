Testarea antidrog în școli, încotro? Elevii se tem de stigmatizare, iar profesorii de atitudinea părinților

Escaladarea consumului de droguri în rândul tinerilor români și-a arătat din nou amploarea, iar autoritățile s-au „inflamat”… pe moment. Ba chiar ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a venit cu o idee foarte bună, și anume de a avea loc testări antidrog în şcolile din România, în baza unui acord explicit al părinţilor pentru astfel de filtre. Rămâne de văzut dacă și în școală părinții vor fi la fel de convinși precum sunt în mediul virtual că un asemenea demers este benefic pentru viitorul copiilor lor.Cert este că elevii nu agreează ideea testării lor. Iar profesorii se tem că vor fi din nou puși în situația asemănătoare cu cea din pandemie, când testarea a creat adevărate reacții la… bullying.„Am vorbit cu foarte mulţi părinţi care sunt îngroziţi de acest fenomen al consumului de droguri de la vârste tot mai fragede şi cred că, pe scară largă, va exista o susţinere pentru această idee anunţată de la vârful Ministerului Afacerilor Interne”, a transmis senatoarea Nicoleta Pauliuc, preşedinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Senatul României, care va susţine aprobarea unui act normativ în acest sens.Duhul blândeții versus intervenții fermeÎn opinia președintelui Consiliului Național al Elevilor, Miruna Croitoru, ar trebui pus mult mai mult accent pe zona de prevenție și de conștientizare a problemelor care apar odată cu consumul de droguri, astfel încât toți elevii să cunoască cauzele, efectele și consecințele. „În cadrul unei sesizări pertinente venite fie din partea colegilor, fie din partea unui profesor, s-ar putea realiza această testare, însă cu păstrarea caracterului confidențial al elevului care a fost testat, pentru a nu deveni o victimă a bullyingului, spre exemplu, tocmai din acest motiv. Poate apărea o stigmatizare axată exclusiv pe acest criteriu, pe care ar trebui să o prevenim pe cât posibil. Inclusiv procedura privind managementul cazurilor de violență prevede care sunt semnalele la care ar trebui să fie atenți atât colegii de clasă, cât și profesorii. Astfel, în urma suspiciunilor, se poate lua legătura cu profesorul diriginte, părinții elevului în cauză și ulterior soluționată problema în modul acesta ca ultimă variantă. Cea mai importantă măsură pentru a preveni consumul de droguri în rândul tinerilor ar fi discuțiile deschise purtate la școală pe această temă cu reprezentanți ANA care să acopere toate aspectele necesare, începând de la cauze până la efectele pe termen lung ale consumului de droguri”, a declarat Miruna Croitoru.De asemenea, Ariana Dudună, președintele Asociației Elevilor din Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber” că procedura de testare antidrog din școli este o procedură paralelă cu cea existentă în sistemul de justiție, în contextul legii penale. „Orice elev care are vârsta de peste 14 ani răspunde penal și este supus procedurilor penale, la solicitarea autorităților din justiție (instanțe judecătorești, procurori, polițiști, etc.). În aceste condiții, nu considerăm că școala trebuie să intervină și să preia rolul sistemului de justiție, realizând o testare paralelă. Mai mult, există deja țări în care au fost introduse astfel de testări la nivelul școlilor, unde s-a ajuns la concluzia că acestea nu reduc consumul de droguri, ba chiar încurajează elevii să folosească alte substanțe mai periculoase (ex: etnobotanicele), care nu pot fi însă detectate de teste”, a mai afirmat Ariana Dudună.La rândul său, președintele Asociației Tomis Antidrog Constanța, George Drăgan, consideră că trebuie întărit rolul psihologilor școlari, cu o normă de consiliere a elevilor lunar, prin selecție, astfel încât într-un an școlar toți să aibă parte cel puțin o dată de consiliere. Introducerea în mod obligatoriu la orele de dirigenție a unei ore/lună pentru dezbateri pe diferite teme: alcool, tutun, drog, bullying, sex folosind rețeaua de psihologi școlari sau parteneriate cu alte institutii: mass media, universități prin facultățile de psihologie, biserică, ministerul de interne etc. Măsuri ferme pentru elevii care consumă pe domeniul școlii (tutun, alcool, droguri) sau recurg la violență atât în rândul elevilor, cât și al profesorilor, prin exmatriculare fără drept de înscriere la alte școli timp de 1 an și asta de la prima abatere.În schimb, managerul unui liceu constănțean cunoscut cu elevi depistați drogându-se, ne-a declarat că profesorii vor fi din nou puși în aceeași situație cu cea din timpul pandemiei. „Ideea este extrem de binevenită, dar, ca și în pandemie, testarea să fie făcută de un cadru specializat, și nu de un profesor. Mai gândiți-vă că avem de-a face cu o nouă generație de părinți, ajunși extrem de vocali în fața corpului profesoral, și care nu vor accepta prea ușor ca «minunea» lor să fie supusă unei asemenea testări”, ne-a mai declarat același director.