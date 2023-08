Strigăt disperat al unei tinere profesoare către IȘJ Constanța. "Vreau să mi se facă dreptate!"

Pe 28 iulie s-a prezentat la ședința publică de la Palatul Copiilor din Constanța cu gândul să obțină postul titularizabil de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța.





„Când am fost să-mi iau postul, am spus că am adeverința la modul și doamna inspector Răgușilă a spus că nu pot lua, că nu am modulul trecut. I-am spus că nu este vina mea, așa mi s-a spus să fac. Doamna Turda, de față, a spus cu nonșalanță că da, așa mi-a spus, pentru că nu știam când este examenul. Doamna inspector a sunat pe cineva pentru a-mi deschide fișa să-mi introducă modulul. La telefon doamna a spus că eu nu am modulul trecut, nu a specificat faptul că eu am fost de fapt instruită necorespunzător de un membru al IȘJ-ului. Iar domnul/doamna ce a fost apelat bănuiesc că a întrebat cine este următoarea și dacă poate lua postul. Deoarece doamna inspector a spus cine este a doua candidată (i-a specificat numele candidatei a treia, deoarece ea avea modul, cine era pe poziția a doua nu avea), mai apoi că poate lua postul, cu nota de 8,70. Au spus că lasă Biologia ultima dată, pentru că așteaptă acceptul. Între timp tot mai apăreau erori și imediat se dădea acceptul fișelor. După un timp venise și alt domn inspector, care tot întreba de ce nu trecem la biologie. Tot se vorbea despre această situație, tot își șușoteau lucruri. Surprinzător, doamnele au întrebat-o pe candidata a treia, dacă iau eu «Blaga», dânsa ce va face. A spus că va lua Hârșova, doamnele spunând ceva de genul «îi spunem că vrea Hârșova dacă e». Am așteptat, apoi au spus că îi trimite câteva poze din dosarul meu, am mai așteptat și au spus că nu se poate.





Mi se pare ireal așa ceva! De ce nu și-au asumat că eu nu sunt de vină și este vina dumnealor? De ce trebuie să plătesc eu faptele altor persoane? Trebuia să se specifice că nu sunt eu de vină, nu am fost îndrumată corespunzător (din ce am înțeles, au mai făcut așa cu o fată căreia i-au spus să vină direct cu adeverința de la disertație în ziua repartizării). Nu se poate așa ceva; efectiv, dacă se sună pentru o problemă, de ce să întrebi dacă persoana următoare poate lua postul? Ce relevanță avea? Eu am 9,50, cealaltă candidată are 8,70, de ce așa? «Că este vina mea că nu m-am validat». Doamnă, dacă așa mi s-a spus; eu fac așa de capul meu, adică învăț atât și nu pot duce o foaie dacă mi se spunea? Vă rog frumos, vreau să se rezolve cumva! Chiar era șansa mea! Din câte am văzut, unele persoane nu erau de acord ca eu să iau acest post și că mai bine «nu se poate». Comisia ministerului nu a fost de acord cu solicitarea mea. Eu trebuia să mă înscriu cu modulul II. Dar eu sunt tare curioasă dacă trebuia să știu cum să procedez dacă nu mi s-a spus? Am fost eu plătită pentru a verifica dosarele? Este greșeala lor nu a mea. Eu doresc postul titularizabil în Constanța, tocmai de aceea am și făcut modulul în acest an. L-am făcut anul acesta pentru anul viitor? Sunt nedreptățită de oameni ai statului. Sper să se facă lumină. VREAU SĂ MI SE FACĂ DREPTATE!!!”, este strigătul disperat al tinerei profesoare, transmis redacției „Cuget Liber”.



Răspunsul inspectorului de resurse umane din IȘJ Constanța





Contactată pentru a confirma sau infirma cele sesizate de petentă, prof. Ana-Maria Turda, inspector resurse umane, a declarat că „nu s-au scos adeverințe de la niciun fel de dosar. Sunt oameni care au lăsat la dosar tot felul de hârtii, dar noi nu am scos nimic. Când s-a făcut verificarea, am urmărit să fie doar cele obligatorii”.





De asemenea, întrucât am observat că respectiva candidată nu este trecută cu master, fiind absolventă a acestui ciclu de învățământ, am întrebat-o pe prof. Turda cum poate fi îndreptată eroarea. „Doamna când a venit să-și valideze fișa ar fi trebuit să observe că n-are masterul trecut, pentru că de aceea se face validarea. Nu și-a verificat probabil cu atenție fișa. Datele au fost introduse în sistem, în momentul în care candidatul vine și își verifică ce anume s-a introdus – pentru că pot fi erori umane, acesta este scopul validării – nu ne-a semnalat acest lucru”, a declarat prof. Turda.





În cele din urmă, dorind să aflăm dacă se poate contesta ședința de repartizare sau ce viitor are un candidat cu cea mai mare notă la proba scrisă a Titularizării, am aflat de la inspectorul de resurse umane că nu este prevăzut în metodologie așa ceva. „Poate participa la ședințele următoare, fără discuție. Are concurs național. Știu că are nota cea mai mare, a fost discuție în ședința de repartizare. Noi am încercat, cu dovada modulului II efectuat după depunerea dosarului, am cerut acceptul ministerului, am așteptat până seara în ședință. Presupun că s-a supus atenției Comisiei Naționale, dar nu ne-au dat acceptul. Am avut toată bunăvoința!”, a mai completat același inspector școlar.





Problema absolventei de master în conservarea biodiversității la Universitatea „Ovidius” din Constanța a pornit în momentul în care a mers la Inspectoratul Școlar Județean Constanța să depună dosarul de înscriere la ședința de repartizare. „Nu terminasem modulul psihopedagogic nivel II, așa că am avut la dosar o adeverință precum că sunt studentă la acest modul. Verificarea dosarului meu a fost făcută de către doamna Turda Ana-Maria. Aceasta m-a întrebat dacă știu data examenului pentru acest modul și i-am spus că încă nu s-a fixat. Și mi-a spus că cel mai bine este să mă înscriu doar cu modulul I, pentru că nu știu când este, că dacă nu-l dau și așa mai departe. Mi-a scos acea adeverință, iar pe copertă mi-a spus să bifez «NU» la absolvent (eu în fișa sau cererea de concurs am scris absolvent 2023 modul). Și mi-a spus să vin cu adeverința de la modul direct în ședința de repartizare, pentru că pot lua ore și pe liceu. Așa am făcut, am avut încredere în doamna, am fost, mi-am validat dosarul în iunie”, a menționat în sesizare Roxana-Elena Văsii.