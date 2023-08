100 de studenți și absolvenți, beneficiari ai celui mai mare program de internship național, desfășurat de Rompetrol

Începând de marți, 1 august, KMG International (Rompetrol) a dat startul unui nou program de instruire pentru studenți și absolvenți de studii superioare în domeniul tehnic, care doresc o carieră în industria energiei.





Timp de două luni, Trainee-ii, împreună cu Mentorii lor, vor aprofunda cunoștințele teoretice acumulate în perioada studiilor universitare și își vor dezvolta competențe practice, care să îi ajute la început de carieră.





„Sunt peste 20 de ani în care am reușit, prin angajamentul susținut al companiilor din grupul nostru, să formăm noile generații de profesioniști pentru o carieră cu foarte multe perspective. Am pornit cu un concept care a gravitat în jurul profesionistului la început de drum, dornic de cunoaștere și am continuat programul, cu noi elemente în fiecare an. În 2023 am lansat programul nostru sub o nouă identitate - Together We Grow - în care toate elementele sunt integrate, de la Trainee, la Mentor, la organizație și comunitatea extinsă Rompetrol”, a declarat Gina Cruceru, Group Human Resources Director - KMG International (Rompetrol).





Din cei 100 de Trainee, 44 provin de la Universitatea „Ovidius” Constanța, 25 de la Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, 14 de la Universitatea Maritimă Constanța, 11 de la Universitatea Politehnica București, cinci de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași și unul de la Academia de Studii Economice București.





Companiile care își vor deschide și în acest an porțile pentru instruirea Trainee-ilor sunt Rompetrol Rafinare, Midia Marine Terminal, Rompetrol Quality Control, Rominserv, Rompetrol Well Services și Rompetrol Energy.





O componentă foarte importantă a programului este reprezentată de modulele practice, dezvoltate cu sprijinul celor peste 70 de Mentori, profesioniști specializați din sectoarele de rafinare, petrochimie, energie, operațiuni specifice la sondă, logistică și utilități. Acestea vor avea loc on-site, în puncte-cheie din rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, dar și în zonele de activitate ale Rompetrol Well Services sau Rompetrol Energy.





Pe lângă dezvoltarea competențelor tehnice specifice meseriilor din domeniului energiei, programul de Traineeship va include, pentru al patrulea an consecutiv, și partea de dezvoltare a competențelor soft. Astfel, participanții vor parcurge programul „Leaders Explore”, în cadrul căruia vor aprofunda competențe precum comunicare, lucru în echipă, branding personal, toate fiind transpuse în conceperea și implementarea unui proiect aplicat în comunitate – Community Challenge.





Cei 100 de Trainee vor avea cele două luni de program de formare plătite, iar la finalul lunii septembrie vor primi o certificare de absolvent Together We Grow – Rompetrol Traineeship, cât și o certificare de absolvent al programului de dezvoltare personală, desfășurat împreună cu partenerii de la Fundația Leaders.





„Peste 1.600 de absolvenți au participat la programele de internship ale Rompetrol și mai mult de jumătate dintre ei au devenit colegii noștri în diferite arii. În 2023 am lansat programul sub o nouă identitate – Together We Grow – Rompetrol Traineeship Program”, transmit reprezentanții companiei.