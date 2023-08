Reacția profesorilor la nedreptatea făcută unei candidate în ședința de repartizare

Comentariul care ne-a determinat să publicăm reacțiile colegilor de breaslă la „necazul” tinerei profesoare a fost acesta: „Roxana este un profesor extraordinar, capabil, dedicat și foarte bine pregătit. Anul precedent a fost la școala noastră suplinitor, iar copiii au apreciat-o foarte mult. Este făcută pentru meseria aceasta, foarte serioasă și implicată. Elevii de la clasa la care sunt dirigintă au iubit-o imens. Fetița mea era îndrăgostită, efectiv, de domnișoara profesor. Îi place biologia, îi este dor de dumneaei, o idolatrizează. Citind articolul, am rămas fără cuvinte. Predau limba română de douăzeci de ani și am văzut multe, dar ceea ce i s-a întâmplat colegei este inadmisibil. Are potențial, e bine pregătită, ajunge la sufletul copiilor. E un profesor model. Din păcate, astfel de oameni sunt pe cale de dispariție”, a comentat Alina Florica, de la Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” din Mangalia.







Cele mai multe comentarii se referă la modul în care a fost îndrumată. „Profesoara are dreptate, este vina celei ce a pus-o să scoată acea adeverință și toți o acoperă pentru că profesoara nu are dovezi! Profesoara a fost îndrumată greșit, iar cea care a îndrumat-o nu își asumă. Dacă era primul an în învățământ, de unde era să știe ce se întâmplă, acum pasează toți vina de la unii la alții”, scrie Camelia Ramona. O altă colegă de breaslă povestește propria-i pățanie: „Cunosc această frustrare! În 2014 am susținut titularizare pe economie și educație antreprenorială! Am avut a patra medie pe județ, am solicitat doar 10 ore la un liceu tehnologic. Eu nu aveam modulul II, dar nici următorii candidați ce erau cu note sub mine! La mine s-a sistat ședința! Eu anul acela am rămas fără post, iar orele pe care le solicitam le-a luat în următoarea ședință o doamnă care în acel an a părăsit sala de examen și avea nota mai mică decât mine din anul anterior! Acesta e sistemul nostru”, scrie Aurelia Năstase.





„Atâta vreme cât are adeverință că a terminat Modulul 2 al DPPD, trebuie să-i fie recunoscute studiile. Ce înseamnă asta? Oamenii fac eforturi mari: merg la serviciu, urmează cursuri, învață pentru examene și, când să se bucure de munca lor, apare cineva care le spulberă toată satisfacția. Dacă vreți profesori BUNI, respectați acești oameni, dați-le ce merită!”, susține Ana Durac.





De altfel, mulți cititori ai articolului au susținut-o: „Roxana, luptă pentru dreptul tău!” sau „Nu te lăsa, cere-ți drepturile”.



Încercând să dovedească faptul că nu este singura greșeală din Lista candidaților, un alt coleg de breaslă ne-a sesizat că postul de la Școala Gimnazială „Gala Galaction” din Mangalia, al inspectorului școlar general Sorin Mihai, a fost eronat normat. „S-a scos titularizabil, s-a ocupat prin concurs... dar trebuia scos 17/1 (în loc de 16/1 – n.r.), adică 16 ore trunchi comun română + 1 oră trunchi comun latină / 1 oră CDS, nu contează ce”.





De fapt, profesorilor nu le scapă „jocurile de culise”: „Cum se face că Sorin Mihai, venit din Mangalia, și-a luat direct post în pretransfer la «Mircea», când nu va mai fi să aibă un loc foarte bun? Inspectorul adjunct Manolache, din educatoare, și-a luat post de psiholog tot la «Mircea», parcă. Până atunci nu au putut și cum au ajuns inspectori dintr-odată s-au deșteptat sau cum se face? (…) d-na Turda nu își va asuma în veci. Este legal ce au făcut, deși nu este moral, pentru că este vina IȘJ-ului întrucât dau informații eronate”, este de părere Sofi Ana.





În ediția de joi, 3 august, sub titlul „Strigăt disperat al unei tinere profesoare către IȘJ Constanța. «Vreau să mi se facă dreptate!»", redacția „Cuget Liber” a publicat sesizarea transmisă de Roxana-Elena Văsii, prin care relatează cum Ana Maria Turda, inspectorul de resurse umane din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, i-a sugerat că ar fi mai bine să scoată din dosarul de titularizare adeverința care dovedea că este înscrisă la modulul II al programului de pregătire psihopedagogică. Fapt negat de inspectorul școlar.