"Focul" relocării forțate a claselor pregătitoare, stins cu… gaz: demersuri pentru asigurarea transportului

Ca răspuns la controversata problemă, „generalul” Sorin Mihai a precizat că atât Școala Gimnazială 24 „Ion Jalea”, Școala Gimnazială 29 „Mihai Viteazul”, cât și Școala Gimnazială 39 „N. Tonitza” au procedat conform legislației în vigoare la înscrierea în clasa pregătitoare. Adică peste numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare. „În mod normal, metodologia spune că prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința, iar toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată”, a precizat prof. Mihai.





Inspectoratul Școlar Județean Constanța a identificat spații disponibile în alte unități de învățământ din municipiul Constanța, astfel: pentru Școala 24 se face repartizarea în spații din Școala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” Constanța; pentru Școala 29, elevii vor fi relocați în spații din Școala Gimnazială nr. 14 Palazu Mare; pentru Școala 39, elevii vor fi repartizați în spații din Școala Gimnazială nr. 31 Constanța.





Singurii părinți care s-au revoltat făcându-și publică nemulțumirea au fost cei de la Școala 39. Ei au solicitat în repetate rânduri IȘJ Constanța organizarea în trei schimburi a orelor de curs, lucru refuzat pe motiv că „este posibilă numai în situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă determinată. Activitatea în trei schimburi contravine atât normelor educaționale, cât și celor sanitare, iar programul modificat pe întreaga perioadă a activității învățământului primar și gimnazial dintr-o unitate de învățământ îi prejudiciază pe elevii aflați în această situație, creând inechități și disfuncționalități”, a transmis prof. Sorin Mihai într-un comunicat.





Se caută soluții pentru transportul elevilor relocați de la școlile 39 și 29





În aceeași informare, inspectorul general mai precizează că a discutat cu directorul Liceului Tehnologic „Gheorghe Duca” Constanța, unitate de învățământ cu personalitate juridică ce are ca structură arondată Școala Gimnazială nr. 31 Constanța, pentru asigurarea unor circuite de deplasare diferite și a unor spații distincte în clădire pentru elevii Școlii 39, astfel încât să se poată organiza activitățile specifice fiecărei școli fără perturbarea programului celeilalte.





De asemenea, au demarat demersurile către Primăria Municipiului Constanța pentru a solicita sprijin în vederea asigurării transportului elevilor la și de la Școala Gimnazială nr. 31 Constanța. „Anterior, am discutat cu reprezentanții primăriei, care m-au asigurat că vor sprijini instituțional acest demers. Până la acest moment nu am primit adresa din partea doamnei directoare, de aceea voi face demersurile în numele școlii. De precizat este și faptul că o solicitare similară i-am adresat-o ieri, 31.08.2023, doamnei directoare a Școlii Gimnaziale nr. 29 «Mihai Viteazul» Constanța, care a transmis adresa în aceeași zi”, mai precizează prof. Sorin Mihai.





În cursul dimineții de vineri, 1 septembrie, o mamă a două fetițe, care a fost invitată și la conferință, alături de încă doi părinți, spunea, în fața Inspectoratului, că nu i se pare normal ca de acum înainte să meargă 5 km pentru a-și duce copiii la școală. „Eu vă prezint strict cazul meu. Am doi copii. Fetița mai mare, de clasa a II-a, a rămas în Școala 39. Fetița mai mică, de la pregătitoare, a fost trimisă la 31. Stăm chiar pe stradă cu școala. Din balcon, eu văd școala. Totuși, am fost trimisă acolo și cei cu vize de flotant au fost favorizați, după părerea mea. Nu mi se pare corect. Școala de care aparținem ne-a trimis în Palas, la peste 5 km de casă. Și am aflat de situația asta de-abia pe 29 august”, a precizat aceasta.