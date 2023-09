"Drumuri Județene Constanța", la bilanțul primului sezon de activitate

Cu această ocazie, managerul a declarat următoarele: „A fost o vară fierbinte din multe puncte de vedere. Am lucrat mult, am reabilitat mai multe tronsoane de drumuri şi am folosit la lucrări peste 30.000 de tone de piatră și cam tot atât asfalt. Pentru prima dată se circulă pe un drum asfaltat pe DJ 392 tronsonul Coroana - Albești. Am asfaltat peste 30 km de drumuri, avem în lucru alți 30 de km. Astfel, am venit în sprijinul comunităților locale, am modernizat mai multe străzi din intravilanul comunelor Săcele, Independența, Pantelimon, Ghindărești. Pentru prima dată am achiziționat indicatoare rutiere turistice pentru a face vizibile obiectivele culturale, ecleziastice și arheologice, rezervațiile naturale aflate în vecinătatea drumurilor județene”, a precizat Răzvan Gabriel Zagon.





Societatea „Drumuri Județene Constanța” şi-a prezentat vineri, 1 septembrie, bilanțul pe primele trei luni de activitate. La eveniment au luat parte Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, și Răzvan Gabriel Zagon, directorul general al Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A.