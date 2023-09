Laura Constandin și-a recăpătat postul: "Dovezi suficiente că nu există abatere disciplinară"

La o lună distanţă de cele declarate, fostul manager şi-a recăpătat postul. „Am informaţii de la Bucureşti că, în urma audierii mele la comisia de disciplină, dovezile pe care le-am prezentat şi pe care oricum le avea, deja, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sunt suficiente pentru a arăta că, de fapt, nu există niciun fel de abatere disciplinară. Nu am primit încă acest raport. Dovezile prezentate sunt de acum un an, doi, trei ani, într-o cronologie, arată o preocupare de la începuturile activităţii lui Tăutu, de la Căminul de bătrâni «Sfinții Constantin și Elena» din Eforie Nord, şi până acum”, a precizat Laura Constandin.



Deşi căminul mai sus menţionat a fost controlat în repetate rânduri şi închis în iulie, se pare că, între timp, patronul de acolo a găsit o soluţie de a redeschide rapid centrul. Practic, la acest moment, el şi-a schimbat obiectul de activitate, la Registrul Comerţului figurând ca bază de tratament şi odihnă. „Acum, activitatea lor ţine de Ministerul Turismului”, a adăugat directorul, care a subliniat că, imediat ce va primi hârtia oficială de repunere pe post, va continua procedurile de identificare a centrelor ilegale, de amendare a acestora, sesizare a corpurilor de control etc.





În plus, se aude că în perioada următoare se va modifica Legea nr. 197, pentru că, de patru ani de zile, de când există această lege, s-a tot sesizat faptul că este făcută „din birou”, cu foarte puţină aplicabilitate fizică în teren. „Până acum, modificarea acestei legi nu a reprezentat o prioritate, dar acum este. În cele din urmă, toată lumea a înţeles că Inspecţia Socială, la fel ca oricare alt organ de control, are atribuţii limitate, se opreşte până la intervenţia forţelor de ordine publică. Şi, atunci, se doreşte a se aproba lucrul acesta în lege şi nu mai pasăm responsabilitatea de la unii la alţii, cum s-a şi întâmplat în ultima jumătate de an”, a încheiat aceasta.





La sfârşitul lunii august, fostul director al AJPIS a avut înfățișare în instanță și, în paralel, a așteptat să se demareze cercetarea administrativă împotriva sa, care ar fi fost nefondată, în opinia ei. „În contestaţia formulată, am precizat faptul că presupun că motivul sancţionării mele este închiderea celor două centre de la Eforie, al căror istoric l-am tot detaliat începând cu anul 2020. Totodată, am evaluări profesionale anuale notate cu nota aproape maximă - 4,98 puncte din 5, iar indicatorii instituţiei situează Constanţa în primele 10 din ţară, ca performanţă. Tocmai de aceea, sunt amărâtă, pentru că atunci când îţi faci treaba nu e bine, ci eşti sancţionat”, ne-a declarat la acel moment Laura Constandin.