Preşedintele CJC, Mihai Lupu: „O decizie deloc ușoară, pe care m-am văzut obligat să o iau”

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a luat joi, 22 iunie, o decizie extrem de importantă pentru viitorul său pe scena politică.Acesta a hotărât să îşi dea demisia din funcţia de vicepreşedinte al Biroului Politic Judeţean al PNL şi să se autosuspende din calitatea de membru al aceluiași partid.Contactat telefonic, Marian Crușoveanu, secretarul general al Partidului Național Liberal, a vorbit pentru „Cuget Liber” despre decizia luată de Mihai Lupu.„În ceea ce privește activitatea politică și administrativă a domnului Mihai Lupu, era analizată de către conducerea organizației PNL Constanța. În această dimineață (joi, 22 iunie – n.r.), domnul Mihai Lupu a înaintat către Partidul Național Liberal o adresă prin care ne anunța: 1. Demisia din funcția de vicepreședinte al BPJ și 2 autosuspendarea din calitatea de membru. Nepunându-se problema de a pierde funcția aleasă, de președinte al Consiliului Județean Constanța. Aceea poate surveni numai prin demisia din PNL. Motivele invocate sunt pentru a nu aduce prejudicii de imagine PNL, până la finalizarea anchetelor aflate în curs”, a declarat Marian Cruşoveanu.Ulterior, Mihai Lupu a explicat şi el pe pagina sa personală de Facebook de ce a luat aceste decizii.„Cu un amestec de tristețe și hotărâre, doresc să vă împărtășesc o veste importantă. Astăzi (n.r. joi) am decis să-mi prezint demisia din funcția de vicepreședinte al Organizației Județene PNL Constanța.O decizie deloc ușoară, pe care m-am văzut obligat să o iau, având în vedere angajamentul meu ferm față de obiectivele și valorile partidului.În lumina circumstanțelor actuale, care mă regăsesc implicat într-un dosar investigat de către DNA, cu suspiciuni de corupție, și având în vedere dorința mea de a nu afecta imaginea și activitatea partidului nostru, am considerat că este potrivit să mă retrag și să îmi depun demisia. În același timp, am solicitat suspendarea mea din calitate de membru al PNL, până la finalizarea cercetării, ca o măsură precaută, pentru a respecta procesul legal și a evita orice interferențe în desfășurarea justiției. Subliniez că sunt nevinovat și îmi doresc ca acest pas să demonstreze faptul că prioritățile mele sunt corectitudinea și integritatea.În pofida acestor evenimente, vă asigur că activitatea mea la CJC rămâne focusată pe nevoile cetățenilor județului, primăriilor și tuturor celor pe care îi reprezint. Mizez, în continuare, pe încrederea și suportul colegilor mei, deoarece dezvoltarea județului Constanța și finalizarea cu succes a proiectelor pe care ni le-am asumat rămân prioritățile mele principale”, a spus Mihai Lupu.