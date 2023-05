Halal comunicare! Ce nu transmite ISJ Constanța poți afla de la Mihai Lupu

Marți, 16 mai, în jurul orei 11, au început să circule pe rețelele de socializare fotografii de la Târgul Ofertelor Educaționale organizat la Pavilionul Expozițional din Constanța, a cărui deviză pentru ediția 2023 este „Alege-ți drumul corect”.Chiar președintele Consiliului Județean, Mihai Lupu, a transmis poze și un mesaj de la evenimentul deschiderii: „Alegerea liceului este poate cea mai importantă decizie din viața unui tânăr. Am retrăit, astăzi, cu emoție, acest moment important, alături de mulți adolescenți constănțeni care au venit la “Târgul Ofertelor Educaţionale”, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa în parteneriat cu CJ Constanța, la Pavilionul Expozițional. M-a bucurat să văd entuziasmul din ochii tinerilor, pentru care urmează cei mai frumoși ani, anii de liceu, când nici un vis nu este prea îndrăzneț, iar setea de cunoaștere este imensă. Felicitări Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru organizarea acestui eveniment! Mult succes la examene tuturor tinerilor, viitori liceeni!”.Surprinși de faptul că Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu a dorit să comunice sub nicio formă – pe site-ul oficial sau pe pagina de Facebook – organizarea acestui eveniment care cu siguranță suscită interesul multor elevi și părinți, l-am întrebat pe inspectorul școlar general, prof. Sorin Mihai dacă nu cumva ediția de anul acesta se desfășoară cu circuit închis.La care am primit următorul răspuns: „Nu este cu circuit închis, dovadă fiind faptul că au fost mulți participanți din partea unităților de învățământ gimnazial, elevi interesați de oferta educațională a fiecărui liceu. De asemenea, liceele au participat cu standuri, au fost prezenți reprezentanți ai autorității județene și locale (președinte CJ, primari etc). S-a derulat în 6 UAT, concomitent: Constanța, Mangalia, Medgidia, Cernavodă, Cobadin și Năvodari”, a transmis prof. Sorin Mihai. Cu promisiunea că va fi transmis și un comunicat de presă însoțit de fotografii. Ideea nu era să dăm la „gazeta de perete” ce frumoși suntem în pozele de grup, ci să anunțăm că elevii și părinții pot merge să consulte oferte educațională a liceelor constănțene pentru anul școlar 2023-2024.Coincidență (sau nu), cu o zi înainte, luni, 15 mai, la închiderea ediției, a sunat la redacție mămica unui elev de clasa a VIII-a pentru a se interesa când are loc acest târg, și am reușit să găsim o informație pe site-ul Camerei de Comerț, Industrie și Navigație din Constanța, într-un calendar ce cuprinde toate evenimentele găzduite în anul 2023 la Pavilionul Expozițional Constanța.Târgul mai este deschis și astăzi, 17 mai.