Magazin social pentru refugiaţii ucraineni din Constanţa! "Într-un an de zile am cheltuit toate economiile"

La evenimentul de inaugurare au luat parte directorul general al Crucii Roșii Române, Ioan Silviu Lefter, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, șeful delegației în România a Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, Emilie Goller, reprezentantul Crucii Roșii Suedeze, Marcus Sjokvist, şi alţii.













În deschidere, directorul general al Crucii Roșii Române, Ioan Silviu Lefter, a precizat că, din statisticile lor, judeţul Constanţa este pe locul 2 pe ţară în ceea ce priveşte numărul de refugiaţi, motiv pentru care era imperios necesar să deschidă acest magazin. În plus, a adăugat el, se va mai deschide un punct de asistenţă medicală la Năvodari, cu ajutorul Crucii Roşii franceze.











Cu această ocazie, preşedintele CJC, Mihai Lupu, a declarat următoarele: „CJC, prin toate instrumentele, prin Spitalul Județean și Pavilionul Expozițional, a fost alături mereu de acești oameni. Nu este suficient ce am făcut. Consider că trebuie să ținem în continuare stindardul sus. Important este să fim alături de cei care au nevoie de noi. Orice ajutor, indiferent cine îl dă, este extraordinar de important, pentru că este o barbarie ceea ce trăiesc aceşti oameni în Ucraina”.











Printre primii beneficiari s-a aflat şi Aksana Lysenko din Herson, care, până anul trecut, a ocupat numai posturi de conducere în Ucraina, în poliţia financiară etc. Viaţa, evenimentele tragice din ţara sa au adus-o, însă, aici, la malul mării, cu gemenii săi în vârstă de 12 ani. Femeia ne-a declarat că mai are încă doi copii majori pe care a trebuit să îi trimită în altă ţară din Europa şi că soţul ei şi părinţii sunt încă în Ucraina. „Am ajuns în România cu o singură geantă şi calculez fiecare zi trăită aici. Până şi copiii mei urmăresc acum ştirile şi speră să se întoarcă în ţara lor cât mai repede. Cert este că într-un an de zile am cheltuit toate economiile pe care le aveam, deci faptul că putem locui gratuit la Constanţa şi avem parte de aceste ajutoare este un lucru extraordinar, pentru că am rămas pe zero cu economiile”, a precizat aceasta.





Acest punct dedicat ajutorării refugiaților ucraineni este susținut financiar de Federația Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie și prin fonduri colectate în cadrul campaniei „Umanitatea nu are granițe”. Potrivit directorului filialei judeţene a Crucii Roşii, Cristina Fodor, noul magazin social va fi deschis de luni până vineri, între orele 9.00-16.00. Aici, cetățenii ucraineni vor beneficia gratuit de sprijin cu produse de primă necesitate la un interval de 20 -25 de zile, acordat pentru fiecare membru al unei familii. „Practic, este un sistem care funcţionează după modelul magazinului deschis în urmă cu câteva luni la Bucureşti, destinat cetăţenilor ucraineni cu statut de refugiaţi. Pentru a beneficia de aceste produse, trebuie, obligatoriu, să beneficieze, de protecţie temporară, pe teritoriul Constanţei şi al judeţelor din împrejurimi. O singură familie îşi înregistrează toți membrii în baza noastră de date şi în baza înregistrării poate beneficia, apoi, de produse, o dată la 20 de zile. La acest moment, ştim că în judeţul nostru avem în jur de 20.000 de ucraineni, iar 15.000 dintre ei numai pe zona Mamaia Nord-Năvodari”, a declarat aceasta.