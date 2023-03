Turismul românesc, în declin! "Am încercat să căutăm soluții la minister, dar nu am găsit sprijin"

Prezentă la eveniment, Ruxandra Serescu, directorul general CCINA, este de părere că orice cursă este benefică pentru dezvoltarea judeţului Constanţa. „Poate că, prin implicarea factorilor de decizie și a mediului de afaceri, vom reuși să creionăm o strategie şi să dezvoltăm această latură, pentru că este păcat ca noi, constănţenii, să fim nevoiți să facem un drum până la București pentru a merge pe această rută şi este păcat să nu putem dezvolta această zonă”, a precizat ea.



Trebuie atraşi din ce în ce mai mulţi turişti străini



Cu această ocazie, preşedintele CJC, Mihai Lupu, a declarat că un element esenţial pentru Constanţa este transportul, iar cel mai facil este cel aerian. În acest sens, este de părere că trebuie găsite pe viitor cele mai bune soluţii pentru ca turiştii să se poată deplasa în cele mai bune condiţii. Prim-vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, a declarat că, în afara curselor spre Antalya şi a ofertelor din Turcia, este preocupat de litoralul 2023. „Eu nu am altă viziune decât să aducem pe litoralul românesc turişti străini. De exemplu, anul trecut, litoralul a mers cel mai prost, pentru prima dată în ultimii 32 de ani, din 1990 şi până acum. Nu a mers niciodată atât de prost, mai ales în stațiunea Mamaia, care se vindea mereu prima, indiferent cât de scumpă ar fi. După datele INS-ului, în 2022, am avut cu 61.880 de turişti mai puţin faţă de 2021, în Mamaia. Tocmai de aceea, sunt multe de făcut pentru ca situaţia să nu se mai repete. Din păcate, am încercat să căutăm soluții la Ministerul Turismului, dar nu am găsit sprijin, însă anul acesta veștile sunt mai bune și treburile se mişcă. Ce putem face este să rezolvăm problema cu plaja, care este un fel de Mioriţa a României. Eu cred că este specific nouă ca un proiect excepţional, mărirea plajei, să fie tratat de toată lumea ca un lucru negativ. Este nevoie de o campanie de promovare a litoralului, este nevoie de plaje, de evenimente. De asemenea, am putea prelungi sezonul estival. Am putea avea câte o piscină acoperită în toate hotelurile din Mamaia, pentru lunile mai şi octombrie. Iar dacă plajele vor fi mai ieftine şi mai bine întreţinute, vom avea numai de câştigat”, a spus Alin Burcea.





Acesta crede că, în vara 2023, numărul de turiști va ajunge la nivelul din 2019, deci va înregistra o creştere de cel puţin 25% faţă de anul trecut.





Pe de altă parte, el a reamintit că ANAT a solicitat demisia actualului ministru al Turismului, Constantin Daniel Cadariu, având şi o propunere în locul acestuia, pe Florin Jianu.

La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Mihai Lupu, directorul general al aeroportului, Bogdan Ionuț Artagea, directorul economic al aeroportului, Horia Mihail Acatrinei, directorul Camerei de Comerț, Industrie şi Navigaţie (CCINA), Ruxandra Serescu, Alin Burcea, CEO Paralela 45 şi prim-vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), și Ioana Burcea, marketing manager la Paralela 45. Pentru iubitorii vacanţelor în Turcia, începând cu data de 31 mai şi până pe 13 septembrie, şi chiar până în octombrie, dacă vor exista solicitări, compania Corendon Airlines va opera zborurile cu aeronave Boeing, în fiecare zi de miercuri. Preţurile pachetelor plătite de turişti sunt de la 390 de euro/persoană şi includ șapte nopți de cazare, cu toate taxele incluse, transport cu avionul/cursă charter dus-întors, taxe de aeroport, transfer la hotel și de la hotel la aeroport, la plecare, masă în regim all inclusive/ultra all inclusive şi asistență turistică în limba română.