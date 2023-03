Ucrainenii din Constanţa îşi caută locuri de muncă, dar nu prea găsesc!

Potrivit organizatorilor, alți peste o sută de cetățeni ucraineni vor participa la interviuri cu angajatorii în cursul săptămânii viitoare pentru ocuparea unor noi locuri de muncă în județ.







Coordonatorul evenimentului, Ciprian Lepădatu, a precizat că în perioada următoare vor avea loc consilierea angajatorilor pentru lucrul cu persoane strămutate și refugiate, precum și pregătirea viitorilor angajați cu traininguri, în funcție de domeniul de activitate. Totodată, sunt în pregătire cursuri intensive de limba română, pentru că majoritatea ucrainenilor vorbesc o engleză de nivel mediu şi română mai deloc. De asemenea, în funcție de succesul demersului și de nevoile de pe piața muncii, organizatorii iau în calcul realizarea de noi târguri și în viitor.





Printre cei care îşi doresc să desfăşoare o activitate profesională în oraşul de la malul mării se găsesc profesori, coregrafi, ingineri, ospătari, adică oameni din toate domeniile. Cu o parte dintre ei am avut plăcerea de a discuta.





„Mă numesc Violeta, locuiesc în Constanţa şi studiez limba română, pe care o găsesc foarte frumoasă. Încerc să îmi caut de lucru în acest oraş, pentru că am două fetiţe de crescut. Mi-ar plăcea să lucrez la o grădiniţă. Am calificare pe această meserie. Din păcate, până acum nu am primit nicio ofertă în acest domeniu”, ne-a declarat femeia.





Natalia este de meserie coregraf şi face parte dintr-o familie de artişti. În prezent, locuieşte la un hotel din staţiunea Mamaia şi îşi doreşte să lucreze ca balerină, coregraf sau organizator de evenimente, la ce se pricepe cel mai bine. „Îmi caut de lucru şi sper ca în cele din urmă să găsesc ceva”, a precizat ea. La fel de dornici de a încadra în câmpul muncii salariaţi sunt şi sunt şi angajatorii.





„Noi angajăm pe partea de HoReCa, pe perioadă determinată sau nedeterminată. Avem nevoie de cameriste, ajutor de ospătari, spălători de vase. Este o muncă mai puţin calificată şi asta dintr-un singur motiv, pentru că nu vobesc limba română şi este mai greu de comunicat cu ei”, ne-a declarat directorul hotelului „Dunărea”, Mircea Dobre.





Pentru a veni în ajutorul migranţilor, cele 22 de companii și angajatori privați au prezentat o ofertă de peste 120 de joburi în domenii precum curățenie, bucătărie, salon SPA, producție alimentară, producție industrială, șoferi și operatori utilaje. Aproximativ 220 de cetățeni ucraineni stabiliți în județul nostru au participat la eveniment, iar aproximativ 50 au fost angajați pe loc, bătând palma îndeosebi cu angajatori din domeniul HoReCa, pentru că, încet-încet, aceștia se pregătesc pentru deschiderea litoralului.