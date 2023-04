Dosar penal pentru ULTRAJ, după incidentul în care a fost implicat Mihai Lupu, la intrare în Zona Peninsulară

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au demarat cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, in rem, după ce în spațiul public au apărut imagini cu președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în care acesta încerca să intre în Zona Peninsulară fără a avea cardul de acces și a fost oprit de un polițist local, moment în care politicianul a avut o ieșire agresivă verbal. Procurorii au fost sesizați de Poliția municipiului Constanța, în data de 4 aprilie, ulterior fiind demarate investigațiile.Reamintim că, de dată recentă, în spațiul online a apărut un clip video din 17 noiembrie 2021, surprins de camera video a unui polițist local; în imagini poate fi văzut președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, și șoferul acestuia, în timp ce încearcă să intre cu autoturismul în Peninsulă, unde se află locuința politicianului. În momentul în care polițistul local îi informează că nu le poate permite accesul, urmează un conflict verbal. Referitor la cele întâmplate, Mihai Lupu a oferit mai multe precizări, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la începtul acestei săptămâni:„Au apărut niște informații în spațiul public. Mi-ar fi plăcut să discutăm despre proiectele județului. Dar nu pot să accept ca o informație să circule fără a vă da toate detaliile. Vizualizând imaginile mă încearcă un fenomen de frustrare. Îmi cer scuze pentru ieșirea mea. Le cer scuze tuturor cetățenilor, pentru că nu asta este imaginea mea. Trebuie să ne informăm corect și să fim cinstiți și onești. Datorită faptului că în 2021 era un regulament în care accesul era pe bază de permis în Peninsulă m-am deplasat spre casă. Nu aveam permis de intrare în Peninsulă. Am prezentat legitimația, iar agentul mi-a luat legitimația și mi-a aruncat-o. Am răbufnit ca orice om. Am folosit niște cuvinte licențioase. Ar fi trebuit să mă cenzurez. Dat fiind că era ora 20.30, atitudinea agentului mi-a creat acea răbufnire. Am să spun câteva lucruri. Dacă vă uitați pe toate acele imagini evenimentul a fost la 20.30 și pe imagini apare 4 dimineața”, a declarat Mihai Lupu.