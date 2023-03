O tânără din Israel își caută familia biologică din Constanța

O tânără de 23 de ani, născută în Constanța și adoptată de o familie stabilită în Israel, își caută familia biologică. Aceasta a transmis un mesaj prin care cere ajutorul oamenilor, prin intermediul comunității online The never forgotten Romanian children, de pe Facebook.„Salutări din Israel! Numele meu înainte de adopție a fost Georgiana Dumitru. M-am născut pe 28 ianuarie 2000 în Constanța. Știu că femeie care m-a născut se numea Dumitru Gabriela. Primele trei luni am fost în plasament la o familie și în jurul vârstei de șase luni s-a finalizat adopția. Cunosc doar aceste informații de bază și totuși sper să fie suficiente să pot găsi informații din trecutul meu și să cunosc rudele biologice”, este mesajul transmis de tânără. Cei care o pot ajuta sunt îndrumați să acceseze pagina de Facebook The never forgotten Romanian children.