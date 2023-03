Pacienţii cu HIV şi hepatită din Constanţa, învăţaţi să-şi ţină sub control boala

Specialiştii Fundației „Baylor Marea Neagră” sunt preocupaţi permanent de modul în care bolnavii reușesc să își țină sub control infecția cronică cu HIV, cu virus hepatitic B, C, D cu care au fost diagnosticați, dar și felul în care pot să prevină alte afecțiuni. „Avem grijă ca pacienții noștri să afle cum pot să își îmbunătățească în general calitatea vieții, dar și cum să reducă riscurile legate de sănătate. În acest sens, am dezvoltat programe de consiliere și evaluare a riscurilor pentru prediabet, respectiv diabetul de tip 2, pentru reducerea riscului apariției unor infecții oportuniste (TBC, HPV, gripă, Covid-19) și vom continua să răspundem cu programe specifice nevoilor pacienților, fie că vorbim despre înaintarea în vârstă sau soluții pentru controlul riscului unor infecții oportuniste. Mulți dintre pacienții care trăiesc cu infecții cronice sunt mai predispuși la afecțiuni pulmonare în forme grave, iar unii dintre aceștia au suferit de tuberculoză sau au fost diagnosticați cu boală pulmonară cronică obstructivă”, a declarat directorul executiv al Fundației „Baylor Marea Neagră”, Ana-Maria Schweitzer.Tot pentru a veni în sprijinul pacienţilor,în scurt timp va fi lansat proiectul „Informare și consiliere pentru pacienții cu boli cronice privind prevenirea afecțiunilor pulmonare”. Acesta urmărește să crească gradul de conștientizare a importanței prevenirii pneumoniei în rândul pacienților cronici, beneficiari ai serviciilor pe care specialiştii le oferă la Centrul de Excelență Clinică din Constanța. Este vorba de 1.500 de pacienți cu imunodepresii, persoane cu HIV și hepatite virale, pentru care va fi inițiat, în perioada următoare, un nou proiect educativ.