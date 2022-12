Adrian Streinu-Cercel, despre pacienții români cu Hepatita C: "Acum, în maxim 12 săptămâni..."

"În momentul de față, avem 1,9% populație cu virusul hepatic C replicativ. Adică virusul se înmulțește și îl găsim prezent în sângele pacienților. Trebuie să trecem la testare.", spune medicul Adrian Streinu-Cercel.







"Trebuie să cooptăm alături de noi medicii de familie care au niște liste cu persoane înscrise. Și să le dăm un orizont de timp de maxim 4 ani în care toate persoanele de pe listă să fie testate.



Pentru asta, trebuie un fond dedicat pentru testarea pentru B, C, HIV, virusul hepatic D și HTLV, în așa fel încât să știe medicul de familie că are cum să îi dea trimitere și că acea trimitere va fi onorată. Trebuie să-i depistăm rapid, să-i tratăm rapid, pentru că acum, în maxim 12 săptămâni, putem să vindecăm de infecția cu virusul hepatic C pe absolut oricine.



Toate aceste persoane, care sunt depistate și sunt puse sub tratament, devin nedetectabile. Dacă devin nedetectabile, nici nu transmit virusul.", a precizat medicul.





Medicul Adrian Streinu-Cercel a fost prezent astăzi la Conferinţa Naţională "Hepatita C - calea spre vindecare", organizată de Antena 3 CNN şi cotidianul naţional Jurnalul, prin platforma România Inteligentă.