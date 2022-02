Facilități pentru bolnavii cu hepatită C

Pentru adolescenții cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani tratamentul este asigurat de medici din specialitatea gastroenterologie pediatrică și boli infecțioase, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate din 11 județe (București, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Mureș, Sibiu, Timiș) și CAS AOPSNAJ.



Medicamentele se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul, cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale și medicul care a emis prescripția medicală. În ceea ce privește evaluarea rezultatului medical pentru pacienții înrolați în tratamentul cu antivirale cu acțiune directă, aceasta se va realiza exclusiv de medicul curant al pacientului, informațiile urmând a fi procesate în PIAS de casa de asigurări de sănătate prin care se derulează contractul cost-volum-rezultat și cu care se află în relații contractuale medicul curant al pacientului.



Tratamentul pacienților adulți este asigurat de medici din specialitatea gastroenterologie și boli infecțioase, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări din 16 județe (Arad, Bacău, Brașov, București, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Bihor, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Suceava, Mureș, Timiș) CAS AOPSNAJ.

Veste bună pentru persoanele care suferă de hepatită C. Începând cu luna februarie, tratamentul pentru pacienții cu diverse forme de hepatita C și ciroză hepatică cu virus C este asigurat prin derularea unor contracte încheiate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Astfel, pe lângă tratamentele genotip specifice, oamenii au acces și la două molecule pangenotipice specifice introduse în lista de medicamente compensate și gratuite, cu data de 1 februarie 2022.