Fundaţia „Baylor Marea Neagră” a testat 100.000 de persoane pentru HIV şi hepatită B și C

Medicii de familie din județul Constanța sunt de părere că depistarea precoce a infecțiilor asimilate bolilor cronice, așa cum sunt HIV și hepatitele B și C este esențială pentru evoluția ulterioară a stării pacienților. În acest sens, ei consideră că pacienţii de la malul mării sunt chiar privilegiați, prin prisma faptului că ei au acces gratuit, de câţiva ani, la un serviciu de testare și consiliere pentru infecții transmise prin sânge infectat. „Îndrăznesc să vorbesc și în numele colegilor mei atunci când afirm că parteneriatul cu Fundația «Baylor Marea» Neagră este în beneficiul direct al pacienților noștri, al comunității în general”, a precizat dr. Adriana Nuță, medic de familie în localitatea 23 August, județul Constanţa.Cadrele medicale spun că dacă o persoană știe dacă are HIV sau hepatita B ori C înseamnă că se poate trata și nu mai transmite infecția și altora. Până acum, persoanele testate care au avut rezultat reactiv, au beneficiat gratuit de o a doua analiză în scopul confirmării infecției. Ulterior, ele au primit informații despre serviciile de îngrijire pe termen lung și au fost sprijinite și în continuare, cu servicii medicale și psiho-sociale. Totodată, tratamentul cu antivirale poate avea efecte adverse intense, poate reprezenta o provocare pentru că trebuie urmat toată viața în cazul infectării cu HIV sau VHB, așadar serviciile psihosociale vin în sprijinul beneficiarilor pentru ca aceștia să poată continua tratamentul. Mai departe, pacienții sunt preluaţi, fiind ajutaţi să își întocmească dosarele medicale. Astfel, bolnavul poate beneficia de tratament cât mai aproape de momentul diagnosticării.„În acest an am depășit borna de 100.000 de persoane testate. Am realizat acest lucru cu ajutorul echipei de testare, al navigatorilor și asistentelor medicale. Medicii de familie fac un mare serviciu comunităților în care lucrează prin popularizarea programului de Consiliere şi Testare Voluntară. Ce facem noi la Fundația Baylor Marea Neagră este să asigurăm consiliere și testare de calitate, la standarde etice și nediscriminative, îndeplinind toate criteriile stabilite de Organizația Mondială a Sănătății şi UNAIDS”, a declarat directorul de programe de la „Baylor”, Mihaela Bogdan.