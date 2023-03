Micii sportivi de la Clubul „Aurora” 23 August vor participa la Campionatul Național de Qwan Ki Do

Departamentul Qwan Ki Do, din cadrul Federației Române de Arte Marțiale, sub egida Ministerului Sportului, în colaborare cu Asociația Județeană de Arte Marțiale Botoșani, Clubul Sportiv DAO – Botoșani, Clubul Sportiv SINH DAU – Botoșani, cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani, organizează Campionatul Național de Qwan Ki Do Thao Quyen – tehnică individuală, Thao Quyen Sincron – tehnică sincron. Competiția este destinată copiilor, cu vârste între 4 – 12 ani și 13 – 15 ani. Campionatul urmează să se desfășoare în perioada 4 – 5 martie.Constanța urmează să fie reprezentată de Clubul Sportiv Aurora 23 August, care va participa cu un lot de 22 de sportivi, cu vârste între 7 și 15 ani. La această ediție sunt înscriși peste 800 de participanți.