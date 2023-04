Mihai Lupu şi-a cerut scuze pentru imaginile compromiţătoare în care apare: "Ar fi trebuit să mă cenzurez"

În aceste momente, are loc o conferință de presă la care participă Mihai Lupu, pentru a explica situația, în contextul materialului video care circulă în prezent în spaţiul public.







Un material video circulă în prezent în spaţiul public, prezentându-l pe Mihai Lupu, președintele Consiliului Judeţean Constanţa, în ipostaze nu tocmai plăcute. Imaginile surprinse în noiembrie 2021 au fost făcute publice abia acum. Mihai Lupu a fost filmat în timp ce jigneşte şi împinge un poliţist local care nu i-a permis accesul cu maşina în zona peninsulară a municipiului Constanţa, care era închisă cu barierele la momentul întâmplării acestei scene, drept urmare accesul se făcea doar pentru rezidenți. La aproape doi ani distanţă de atunci, imaginile au ieşit la iveală, iar Mihai Lupu a ieşit public să îşi ceară scuze pentru ceea ce a făcut.







„Ca de fiecare dată sunt la dispoziția presei. Au apărut niște informații în spațiul public. Mi-ar fi plăcut să discutăm despre proiectele județului. Dar nu pot să accept ca o informație să circule fără a vă da toate detaliile. Vizualizând imaginile mă încearcă un fenomen de frustrare. Îmi cer scuze pentru ieșirea mea. Le cer scuze tuturor cetățenilor pentru că nu asta este imaginea mea. Trebuie să ne informăm corect și să fim cinstiți și onești. Datorită faptului că în 2021 era un regulament în care accesul era pe bază de permis în Peninsulă m-am deplasat spre casă. Nu aveam permis de intrare în Peninsulă. Am prezentat legitimația, iar agentul mi-a luat legitimația și mi-a aruncat-o. Am răbufnit ca orice om. Am folosit niște cuvinte licențioase. Ar fi trebuit să mă cenzurez. Dat fiind că era 20.30 atitudinea agentului mi-a creat acea răbufnire. Am să spun câteva lucruri. Dacă vă uitați pe toate acele imagini evenimentul a fost la 20.30 și pe imagini apare 4 dimineața”, a declarat Mihai Lupu.



În plus, el a susținut că jurnalistul care a făcut publice imaginile îl șantajează deoarece nu ar mai avea contracte la instituțiile din subordinea CJC.



„Nu voi ceda șantajului. Aceasta este realitatea. O să prezint presei toate contractele. Nu voi ceda șantajului nimănui. Comportamentul meu nu a fost demn. Dar nu poți să îmi îngrădești accesul în Peninsulă. Acest domn și-a permis prea multe”, a mai adăugat Lupu.



Ulterior, liderul PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, a reacţionat la cele întâmplate.



„Suntem conștienți că este o situație regretabilă. Ce știm astăzi este că bariera nu s-a ridicat, ceea ce îmi arată că legea s-a respectat. Eu consider că în fața legii toți trebuie să fim egali. Poliția locală și-a făcut datoria. Înțeleg că președintele CJ, Mihai Lupu, a avut o poziție publică pe acest subiect și, printre altele, și-a cerut scuze pentru acel moment.



Din punct de vedere politic, discuțiile vor avea loc în forurile de conducere ale partidului”, a explicat Huţucă.