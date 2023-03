Polițiști din Murfatlar, amenințați cu moartea de un scandalagiu

Un bărbat a ost arestat preventiv, după ce a provocat distrugeri într-o benzinărie din Murfatlar, după care a amenințat cu moartea mai mulți polițiști și familiile acestora. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au arătat că în seara de 22 martie, în jurul orei 22.30, D.S.C. se afla în incinta stației de alimentare Rompetrol Murfatlar și prin acte de violență îndreptate asupra produselor și obiectelor de mobilier și prin atingeri grave aduse demnității angajaților unității, a clienților și a personalului de pază și intervenție, comise pe fondul consumului de alcool, a tulburat ordinea și liniștea publică. Totodată, suspectul l-a determinat pe numitul M. M. să părăsească incinta magazinului având asupra sa mai multe produse pe care le-a luat de pe rafturi și i le-a înmânat anterior, fără să le plătească, ceea ce martorul a și făcut pe fondul unei stări de temere, cauzând astfel un prejudiciu stației Rompetrol Murfatlar în valoare de 262 lei.La fața locului a fost chemată Poliția, iar ulterior, atât în timpul deplasării cu autospeciala de poliție cât și la sediul Poliției Orașului Murfatlar, suspectul le-a adresat amenințări cu moartea și cu acte de violență îndreptate asupra lor și a membrilor de familie lucrătorilor de poliție A. N. și C. C. din cadrul Poliției locale Murfatlar, și agentului de poliție S. I.-S. din cadrul Poliției Orașului Murfatlar, persoane aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiind solicitate să intervină pentru aplanarea conflictului.Magistrații au dispus arestarea preventivă a suspectului, pentru 30 de zile. Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea și arestarea preventivă reprezintă etape și măsuri din cursul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual adecvat de administrare a probatorului, activități care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție.