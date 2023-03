Factura la energie electrică dă bătăi de cap primarului Gheorghe Cojocaru din Murfatlar

Administraţia locală din oraşul Murfatlar a luat câteva măsuri legate de iluminatul public stradal pentru a reduce din cheltuielile aferente.Primarul Gheorghe Cojocaru a explicat că s-au înlocuit mai multe lămpi cu LED, dar în acelaşi timp a decis ca, pe viitor, să construiască o centrală fotovoltaică în localitate pentru a crea propria energie electrică.„La fel ca toți cetățenii și primăriile resimt scumpirile utilităților din ultimul timp (combustibil, energie electrică, apă+canalizare). Din cauza faptului că factura de energie electrică a venit mult mărită față de anii anteriori (mai ales din cauza consumului cu iluminatului public), multe primării, unele învecinate cu noi, au luat măsura reducerii orelor de funcționare a iluminatului public, unele au redus numărul de lămpi funcționale ( o lampa aprinsă, una stinsă) sau unele au pus o taxa în plus pentru iluminatul public. Facturile noastre la energie electrică au ajuns pe timp de iarnă la 50.000 lei/lună în condițiile în care prețul energiei electrice este încă plafonat. Acest lucru m-a determinat să luăm și noi măsuri pentru reducerea facturii de energie. Însă, noi am luat acum decizii pentru un termen lung, nu doar măsuri de moment. Astfel, am făcut acum o investiție și am înlocuit peste 150 de lămpi pentru iluminatul stradal cu vapori de sodiu cu un consum de 250W, cu lămpi cu LED-uri cu consumul de doar 36W. A doua măsură luată, a fost aceea ca Primăria Murfatlar să devină prosumator. Adică noi să producem energie electrică și sa compensăm în totalitate factura de energie electrică. Pentru aceasta, am efectuat toate studiile necesare, inclusiv studiul de fezabilitate pentru o centrală fotovoltaică în Murfatlar, cu o putere instalată de 500 KWp, formată din 870 de panouri fotovoltaice amplasate pe un teren de aproximativ 8000mp. Proiectul va fi depus în curând pentru finanțare la Ministerul Energiei -Fondul de Modernizare.Așadar, întregul consum anual de energie electrică al Primăriei (iluminat public, consumul din sediul Primăriei, săli de sport, școli, grădinițe, etc), consum de peste 50 MWh/an va fi compensat cu energia electrică produsă de acest parc fotovoltaic”, a explicat Gheorghe Cojocaru.