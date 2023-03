Poziţii recomandate pentru alăptarea la sân

Aveţi un bebeluş şi vreţi să îl alăptaţi la sân? Este o idee foarte bună, deoarece alăptarea ajută la dezvoltarea armonioasă a unui copil. Nu mai spunem că laptele matern este foarte ușor de digerat pentru copil și are în compoziție toți nutrienții de care bebelușul are nevoie pentru a se dezvolta în primele șase luni. Atât colostrul, cât și laptele conțin anticorpi care îi protejează pe nou-născuți de o serie de boli și infecții. Medicii sunt de părere că, deși hrănirea la sân a bebelușului este un proces natural, cunoștințele despre alăptare nu apar de la sine, în acelaşi timp cu nașterea unui bebeluș.Gravida și mama trebuie să știe că este nevoie de instruire teoretică și practică pentru ca alăptarea să decurgă bine, bebelușul să primească suficientă hrană, iar mama să se simtă confortabil. Alăptarea ar trebui inițiată în primele două ore de la naștere. Contactul piele pe piele dintre mamă și nou-născut imediat după naștere crește în mod semnificativ succesul alăptării, datorită faptului că nou-născutul este într-o perioadă activă ce favorizează atașarea la sân. Specialiștii spun că există multe poziții pentru alăptare care ajută laptele să fie mai ușor de eliminat, iar alăptarea mai simplă.De exemplu, poziția leagăn (se sprijină bebelușul cu brațul pe aceeași parte cu sânul cu care se alăptează) este recomandată, la fel ca și poziția culcat pe spate, când mama stă pe o parte cu bebelușul îndreptat spre ea și ține copilul aproape cu mâna.Poziția sub braț este ideală pentru recuperare după cezariană și pentru femeile cu sânii mari. Țineți-vă bebelușul aproape, cu cotul îndoit. Cu mâna deschisă, se sprijină capul bebelușului și se îndreaptă spre sân. Astfel, spatele bebelușului se va sprijini pe brațul mamei. Această poziție poate ajuta la prinderea sânului de către cel mic.