E bine să o folosiți frecvent! Apa de gură previne bolile cavității bucale

Apa de gură este folosită de foarte multă lume, în ziua de azi, aceasta fiind, de fapt, o completare a igienei orale. Atenție, însă! Nu vă gândiți că ea înlocuiește periajul și folosirea aței dentare, pentru că nu este deloc așa. Fiind un lichid care se mișcă, apa de gură ajunge în zone greu accesibile, unde periuța și ața dentară nu au acces. Datorită acțiunii sale, scade proliferarea microorganismelor și acumularea plăcii bacteriene.Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, permite prevenirea bolilor dentare cauzate de bacterii, cum ar fi cariile și gingivita. În plus, apa de gură împrospătează respirația și poate trata halitoza, deci nu trebuie să vă mai plângeți de mirosul urât al gurii. Nu știți ce tip de apă de gură este indicat să folosiți? Medicii sunt de părere că majoritatea apelor de gură ucid germenii și previn bolile cavității bucale, dar există și ape de gură care sunt folosite doar în situații specifice. Mai mult decât atât, există o mulțime de produse care se vând fără rețetă.Tocmai de aceea, cunoașterea caracteristicilor fiecărei ape de gură poate fi de mare ajutor atunci când o căutați pe cea potrivită. Potrivit dr. Miruna Stoica, apa de gură clasică are în compoziția ei ingrediente active, care sunt similare cu cele ale pastelor de dinți. Acest lichid îndepărtează bacteriile și resturile alimentare din gură, oferind o respirație proaspătă. În plus, datorită conținutului de fluor, oferă o ușoară protecție împotriva cariilor. În prezent, în farmacii, există diferite arome, iar unele produse conțin alcool.Apa de gură împotriva tartrului sau antiseptică are niște ingrediente active care îi permit să fie foarte eficientă în reducerea plăcii bacteriene din gură. Antisepticul digluconat de clorhexidină este adesea folosit. Uneori, este combinat cu alte ingrediente, cum ar fi fenolii, povidona iodată, sărurile metalice sau uleiurile esențiale. Rețineți! Aceasta este apa de gură ideală pentru tratamentul gingivitei și al parodontozei. În plus, este utilă după plasarea implanturilor sau după intervenții chirurgicale orale, deoarece reduce riscul de infecție și promovează vindecarea țesuturilor. „Dacă pacienții aleg apa de gură cu fluor, ei trebuie să știe că aceasta este o apă de gură cu o concentrație mai mare de fluor decât apele utilizate în mod obișnuit. Totodată, poate să protejeze smalțul dinților, să prevină apariția cariilor și chiar să inverseze primele stadii ale acestora. Cu toate acestea, unele componente ale apelor de gură pot provoca următoarele reacții adverse: iritația mucoasei. Ca urmare, apele care conțin alcool sau lauril sulfat de sodiu pot irita mucoasa bucală, deci trebuie evitate în caz de răni sau afte”, a explicat medicul. În același timp, pot apărea pete pe dinți. De exemplu, unele antiseptice pot păta dinții și mucoasele dacă sunt folosite o perioadă lungă de timp. Drept urmare, este important să urmați instrucțiunile medicului stomatolog pentru a evita acest efect nedorit, mai ales atunci când utilizați o apă de gură care conține clorhexidină, hexetidină sau peroxizi. De asemenea, apa de gură poate cauza probleme cu stomacul, poate duce la arsuri la stomac, crampe sau diaree.