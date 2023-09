Ce secrete sunt în spatele noii organigrame a IȘJ Constanța? "Generalul" evită răspunsul

„Este o echipă nouă, pentru că așa este administrativ. Detașarea încetează la 31 august și avem o reluare a detașării de la 1 septembrie”, a afirmat prof. Sorin Mihai.





Întrebat care sunt inspectorii nou detașați, prof. Sorin Mihai a declarat, în stilul cu care ne-a obișnuit, adică ocolind răspunsul tranșant, că sunt mai multe modificări ce vor fi operate direct pe site-ul Inspectoratului Școlar. „Am întărit anumite compartimente, am întărit anumite activități, pentru că au căpătat o foarte mare complexitate, cel puțin în ultimul timp. Ca să vă ofer un exemplu, la monitorizarea accesului la educație am avut anul trecut 2.000 de copii ucraineni și am avut doar jumătate de normă”, a venit răspunsul... nemulțumitor la întrebarea adresată de reporterul „Cuget Liber”.





Dar nu-i nimic, rețelele de socializare ne-au oferit câteva… răspunsuri. Spre exemplu, prof. Luciana Șerban, care a deținut funcția de inspector școlar pentru învățământ primar, și-a anunțat prietenii: „Revenirea în formă maximă la «Familia 38»! Am fost onorată pentru funcția ocupată timp de 13 luni, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Mulțumesc tuturor pentru colaborare și vă doresc un an școlar liniștit”.





De asemenea, prof. Ana Maria Bretan, director al Liceului Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie, a anunțat că „a început să lucreze la Inspectoratul Școlar Județean Constanța… inspector școlar pentru educație permanentă”.





Pe surse, altele decât rețelele de socializare, am mai aflat despre permutarea prof. Laura Danilov de la management instituțional la învățământ primar, în timp ce prof. Laura Farcaș a trecut de la învățământ primar la management instituțional.



Reamintim că pentru Sorin Mihai, profesor de limba şi literatura română titular al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, acesta este cel de-al cincilea an școlar din mandatul său de „general”. Fostul ministru al Educației Monica Anisie semna, în data de 13 noiembrie, numirea lui Sorin Mihai în funcţia de inspector şcolar general al IȘJ Constanţa, după ce Petrică Miu şi-a dat demisia în data de 7 noiembrie. Sorin Mihai a fost inspector şcolar adjunct în 2015, profesor de limba şi literatura română şi director la Școala „Gala Galaction” din Mangalia.





La recenta (și rarisima) conferință de presă susținută de inspectorul școlar general Sorin Mihai, ocazionată de scandalul iscat de nemulțumirile justificate ale părinților de la Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza”, primeam confirmarea faptului că echipa din str. Mihai Eminescu a suferit modificări.