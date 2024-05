Senatorul Remus Negoi, despre acţiunile sale din ultima perioadă. „Am avut mai multe intervenţii în Senat”

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a relatat pentru cititorii Cuget Liber cu ce activităţi s-a mai ocupat în ultima perioadă. În primă fază, el a vorbit despre şedinţele la care a luat parte în Plenul Senatului.„Deşi PSD, PNL şi AUR au votat ca şedinţele Senatului să se desfăşoare în format mixt, personal am fost prezent în sala de şedinţe. Am susţinut iniţiativa colegului meu, Stelian Ion cu privire la protejarea sănătăţii pesoanelor care îşi desfăşoară activitatea în mod independent. Dacă nu au eliminat taxa pe boală, pesediștii și peneliștii ar fi putut măcar să voteze această iniţiativă, însă când e vorba de scăzut taxe, PSD și PNL întorc spatele românilor. Am avut o intervenţie în Senat şi pe marginea Legii 159/2024. Am subliniat faptul că peneliştii se prefac doar că îşi doresc transparenţă în administrația publică locală pentru că, în realitate, lucrurile sunt exact invers. La Constanţa prefectul PNL a blocat iniţiativa cetăţenească de organizare a referendumului pentru demiterea primarului din Agigea. În plus, două proiecte legate de transparenţa decizională pe care le-am iniţiat sunt ţinute în sertare la Camera Deputaţilor, fără să fie supuse dezbaterii şi votului”, a transmis Remus Negoi.Totodată, senatorul Remus Negoi a vorbit şi despre multiplele cazuri de mame minore care există în România şi despre necesitatea accesului gratuit la educaţie sexuală în şcoli.„Tot în plenul Senatului am atras atenţia încă o dată asupra faptului că incompetentul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila blochează intenţionat de trei ani Programul Naţional de Combatere a Cancerului.În calitate de preşedinte al Comisiei pentru Drepturile Omului din Senatul României am organizat Conferința Drepturile fetelor şi femeilor în societatea modernă din România. Evenimentul a beneficiat de o audiență diversă, formată din reprezentanți ai guvernului, organizații neguvernamentale, profesioniști din domeniul medical, activiști pentru drepturile femeilor și membri ai societății civile. Evenimentul a abordat o gamă largă de subiecte precum impactul creșterii cazurilor de mame minore în România și soluțiile pentru sprijinirea acestor femei tinere, importanța accesului la educație pentru sănătate, ca disciplină școlară obligatorie, necesitatea asigurării accesului gratuit la avort și consiliere pentru fetele sau femeile care se confruntă cu constrângeri sau care au fost victime ale violenței, lipsa de interes pentru promovarea avortului medicamentos”, a mai spus senatorul.Nu în ultimul rând Remus Negoi a avut o activitate intensă şi pe plan local, în Constanţa, acolo unde a avut mai multe acţiuni.„Pe plan local am continuat dialogul cu cetăţenii. De asemenea, împreună cu Stelian Ion, candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de primar şi colegii care candidează la Consiliul Local Municipal Constanța am depus dosarele cu candidaturi la Biroul Electoral de Circumscripție Constanța. În plus, în fiecare zi vorbim cu locuitorii Constanţei, ii ascultăm şi căutăm soluții pentru problemele pe care ni le semnalează”, a concluzionat politicianul.