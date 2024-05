Administrația locală din Cumpăna a sărbătorit „Ziua Internaţională a Familiei”

În fiecare an, în data de 15 mai, întreaga omenire celebrează „Ziua Internațională a Familiei”. Cu această ocazie, Primăria și Consiliul Local al comunei Cumpăna au sărbătorit printr-un eveniment special, cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie, cât și pe cele aflate la început de drum. A fost o seară plină de emoție, iubire și surprize.În aplauzele și admirația celor prezenți în cadrul Casei de Cultură din comuna Cumpăna, 15 cupluri de cumpăneni, care aniversează în acest an „Nunta de aur” și-au prezentat povestea și secretele unei căsnicii trainice, și s-au mândrit cu ce au mai de preț, copiii și nepoții. Acestea au fost date ca exemplu pentru cele 14 cupluri care abia își încep viața de familie în acest an, sărbătorite de asemenea în cadrul evenimentului.Cuplurile care aniversează nunta de aur reprezintă un exemplu de longevitate și iubire autentică, fiind o sursă de inspirație pentru cuplurile mai tinere care își încep călătoria în căsnicie în acest an. Aceste perechi au traversat împreună numeroase provocări și bucurii de-a lungul decadelor, construind o relație solidă și profundă bazată pe respect reciproc, comunicare deschisă și susținere necondiționată. Aniversarea a 50 de ani de căsnicie nu doar că reprezintă o realizare remarcabilă, ci și o dovadă a faptului că iubirea și devotamentul pot înfrunta cu succes trecerea timpului. Pentru cuplurile care se căsătoresc în acest an, exemplul cuplurilor de aur poate fi o sursă de inspirație și învățăminte prețioase în drumul lor către o căsnicie fericită și împlinită. Sărbătoarea Zilei Familiei este un prilej minunat pentru toate cuplurile, indiferent de etapa relației lor, să celebreze iubirea, respectul reciproc și unitatea în cadrul familiei.Pe lângă diplome, flori și cadouri simbolice, surpriza autorităților locale pentru sărbătoriții zilei, dar și pentru restul familiilor prezente, a fost un spectacol de teatru pus în scenă de studenții și profesorii Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius Constanța (Facultatea De Arte UOC), coordonați de decanul prof. univ. dr. Daniela Vitcu: piesa de teatru „Fii Cuminte, Cristofor!” de Aurel Baranga. O comedie spumoasă, care dezbate, cu umor și ironie, o temă mereu actuală: (ne)fericirea conjugală, în care autorul înveleşte drama cuplului plictisit într-o comedie de tip farsă, abordează tema perenă a familiei şi a încercărilor prin care trec partenerii atunci când armonia începutului este erodată de trecerea anilor. Jocul desăvârșit al actorilor, decorurile și umorul calitativ al piesei, au încântat publicul cumpănean.În încheierea serii, Ansamblul „Doina Cumpenei” a debutat într-o nouă formulă cu un moment folcloric în coregrafia maestrului Constantin Olteanu.