În câteva minute va începe lansarea candidaților ADU la Primăria Constanța, respectiv Consiliul Județean Constanța.Președintele USR, Cătălin Drulă, este așteptat din moment în moment.La eveniment au ajuns președintele PMP Constanța, Claudiu Palaz și președintele PMP, Eugen Tomac.Dan Barna este și el prezent la eveniment.UPDATE / În acest moment a ajuns și președintele USR, Cătălin Drulă!Bogdan Bola: "Aș vrea să începem cu o certitudine. Pe 9 iunie Stelian Ion va fi noul primar al Constanței. Pentru ca aceste lucruri să se întâmple va fi nevoie de foarte multă muncă. Lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie în județ. Oamenii nu respectă legea. Știu că vi se pun piedici dar avem o listă de candidați foarte buni și vă putem ajuta. Vom veni în sprijinul dumneavoastră"Violeta Alexandru: "Vă îmbrățișez dragi constănțeni. Mă bucur să vă revăd. Vreau să mulțumesc celor care și-au luat din timpul lor și ne-au sprijinit să depunem semnături. Vă respect. Este incredibil să citesc o declarație recentă. Marcel Ciolacu îi reproșa lui Chițac că nu l-a sunat. Dar de ce trebuie să îl sune? Trebuie să pupe inelul șefului? Nu mai ieșim din mlaștina asta în care ne-au dus acești oameni. Este un tovarăși care crede că trebuie să îl suni pe el atunci când vrei să faci ceva. Simte nevoia să fie tartorul de la București. El se crede jupânul. Nu asta este România pe care eu vreau să o văd înaintând. Nu asta este modernitatea. M-a șocat și nu mai înțeleg nimic. În Parlament când le spui ceva în față îți taie microfonul. Asta este mentalitatea pesedistă"Eugen Tomac: "Dreapta Unită este aici. Pe 9 iunie Chițac pleacă acasă. Stânga disperată s-a comasat pentru că știe că nu mai are zile multe. Vreau să aveți încredere. Ceea ce vom reuși pe 9 iunie aici la Constanța va reprezenta un salt fantastic în față pentru acest municipiu și acest județ. Sunt absolut convins că Stelian Ion va fi viitorul primar al Municipiului Constanța. Sunt absolut convins că președintele Palaz va obține un scor extraordinar pentru care muncim în fiecare zi. Pe vremuri Țepeș lupta cu Mahomed. Aici la Constanța Țepeș a întrat în campanie la braț cu Murad. Trădătorul de Iohannis cu apucături de Faraon lasă în urmă o Românie tristă. O Românie îngropată în datorii. Guvernul Ciolacu s-a împrumutat cu peste 15 miliarde de euro. Prin PNRR aduceam un împrumut de 15 miliarde cu dobânda foarte scăzută. Acești oameni împrumută acum cu dobânzi uriașe iar aceste împrumuturi ne fură viitorul. Acesta este motivul pentru care noi cei din PMP am venit în acest proiect care va scrie istorie pentru țară"Claudiu Palaz: "Patriorismul se simte, nu se mimează. Sala are 700 de locuri și oamenii sunt în picioare pentru că nu mai au loc. Acești PSD și PNL își fac jocul unor altora. Am fost desemnat candidat pentru președinția CJC. Avem niște competitori împușcați în picior de la început. Azi nimeni nu mai vorbea de PSD dacă aveam niște liberali serioși. Si știți la ce mă refer. Au mințit că ne vor scăpa de PSD și ei sun cei care l-au adus la guvernare. M am uitat la Tudose astăzi, acest urmași al Bratienilor. Mergea pe strada și cu mana cred ca ii făcea semn în spate lui Rareș Bogdan. Au curaj sa zică ca ne au mințit? Nu au. Singurul slogan al PNL a fost "Jos PSD". Și acum au tupeu? Ce au făcut în 4 ani? Nimic. Au adus urme de dispreț pe chipurile românilor. ADU se naște din suferința românilor. Suntem condamnați să luăm guvernarea. Stânga penelistă a ales să se ducă în stânga pesedistă. Ar trebui să le mulțumim pentru că este pentru prima dată în istorie când dreapta este atât de Unită. Trebuie să luăm guvernarea. Puterea nu se cere, puterea se ia!"Dan Barna: "Este o mare bucurie să fiu din nou acasă la Stelian Ion, la Constanța. ADU va conduce acest județ și acest municipiu. Vreau să vorbim despre un drum de 29 de zile. Atât mai avem până la alegerile din 9 iulie. Vreau să vă rog să nu vă mai lăsați păcăliți de povestea PNL și PSD. Așa au mințit tot timpul. În aceste zile trebuie să facem campanie ceas de ceas, ora de oră, minut de minut. Dacă fiecare dintre voi le vorbiți constănțenilor despre șansa reală pe care o au. Se poate fără hoție în România și viitorul acestei guvernări fără hoție este Alianța Dreapta Unită.Cătălin Drulă: "Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce ați făcut în această precampanie. Știu că sunt momente în care vă întrebați dacă contează Constanța. Dar va conta dacă acest oraș de la malul mării votează. Fiecare semnătură, fiecare pliant dat au contat și ne-au permis să dejucăm un plan odios. Cei de la PSD s-au gândit că dacă trag un șut democrației din România, ne-au spulberat. Ei, bine, datorită energiei voastre, ADU este peste tot în țară și în toate colțurile județului Constanța. Nu este puțin lucru. Sunt multe lupte. Am mers mii de km în această precampanie. Peste tot oamenii ne încurajează și doresc succes și își pun speranța în noi. Pe de altă parte oamenii sunt foarte dezamăgiti de politică. Au fost trădați în cel mai grotesc mod de Iohannis. Această trădare trebuie să nu se mai întâmple pentru a nu-i lăsa să ne fure viitorul. Patronul mafiei din România se numește Klaus Iohannis. Asta este situația"Stelian Ion: "Mulțumesc celor care înainte de a intra aici în sală ați avut grijă să dați cu puțină tămâie. Trecuse înainte domnul Ciolacu, cel care detesta moldovenii, împreună cu un om care nu doarme, pentru că are remușcări din cauza la ceea ce a făcut de a lungul vieții. Eu sunt mai molcom dar trec pe turbo în momentul în care vibrează ceva în mine. Lupta aceasta este lupta binelui împotriva râului. Este lupta bunului simț, împotriva neobrăzării. Veșnica luptă trebuie dusă încontinuu. Lupta nu este despre mine. Suntem niște exponenți. Ne dați încrederea voastră pentru a vă reprezenta. Când vă uitați la noi sa știți că cineva acolo luptă pentru voi. Despre asta este vorba. Nu le-aș da pesediștilor și penelistilor nici măcar cheile de la boxa cu murături. Pentru mine Constanța înseamnă acasă. Este locul în care m-am născut și toate aceste zone nu sunt simple perimetre pe o hartă. Este dureros să vedem că acest oraș a fost timp de 30 de ani ținut în subdezvoltate de către clica PSD-PNL. Oamenii aceștia au făcut din orașul nostru minunat o sursă de stres pentru noi. Singurul motiv care ne-a făcut să mergem înainte este acela ca vrem altceva. Trebuie să le luăm volanul din mână. Indivizii ăștia sunt absolut bezmetici. Nu îi vom lăsa"