Oaspeți de seamă la Constanța. „Municipalitatea are ca prioritate atragerea de investiții străine”

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a primit, vineri, vizita de curtoazie a Ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Republicii Slovenia în România, Excelența Sa domnul Robert Kokalj.În debutul întâlnirii, s-a discutat despre importanța strategică a orașului și județului Constanța și colaborarea țărilor noastre în cadrul NATO, dar și în alte domenii relevante.Domnul primar a prezentat distinsului oaspete viziunea echipei sale în ceea ce privește dezvoltarea orașului și oportunitățile economice existente aici. Acesta a subliniat faptul că municipalitatea are ca prioritate atragerea de investiții străine, poate chiar din Slovenia, deoarece Constanța are resurse și numeroase atuuri pentru potențiali investitori.Excelența Sa domnul ambasador Kokalj a propus o serie de colaborări pentru perioada următoare, printre care organizarea unei vizite de informare la Constanța a unor tur-operatori din Slovenia, pentru a crește numărul turiștilor sloveni care vizitează regiunea noastră, organizarea unor evenimente culturale comune, cooperarea academică în domeniul maritim, precum și stabilirea unor relații de cooperare ale municipiului și portului Constanța cu orașul Koper, cel mai mare port comercial al Sloveniei, situat pe coasta Mării Adriatice.La finalul vizitei, s-a convenit ca din toamna acestui an să fie demarate unele dintre proiectele menționate mai sus.