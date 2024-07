Succesul Irinei Huluba trebuie multiplicat. "Unii se duc la meditații doar pentru că este la modă"

Un exemplu în acest sens este Irina Huluba, absolventă a Liceului Teoretic „Ovidius”, care a obținut media 9,65, la Bacalaureat, în condițiile în care nu s-a meditat pentru reușita ei. Cu atât mai mult cu cât și-a permis chiar „luxul” de a câștiga un ban în plus încă din clasa a X-a, lucrând într-un restaurant.







- Cum ai reușit să finalizezi Bacalaureatul cu media 9,65, în condițiile în care nu te-ai meditat nicio oră în viața ta de elev de până acum?



- Haideți să vă zic de la început totul. Eu am intrat la Liceul Teoretic „Ovidius” în clasa a IX-a cu o mare temere, pentru că știam că este un liceu greu, unde există anumite standarde, profesorii vor să înveți și să ai note mari la toate materiile, indiferent de intențiile tale pe mai departe. Am discutat cu mama și am zis că o să încerc fără meditații, deși toată lumea din clasa mea încă din a IX-a se medita. La matematică, la fizică; poate la română, nu. Dar știu că la matematică se medita majoritatea. Am stabilit să învăț singură, pentru că până la urmă și cu meditații și fără tot singură trebuia să învăț. Adevărul este că am avut și niște profesori extraordinari. La matematică, pe doamna Mirela Dănilă, care ne-a răspuns până în clasa a XI-a la toate întrebările pe whatsapp, ne-a ajutat gratuit. Chiar ne-a sfătuit ca oricând avem nevoie, nu contează ora, să-i dăm întrebările pe whatsapp și dânsa ne va răspunde. „Ce nu înțelegeți întrebați de câte ori doriți, până înțelegeți”, a fost îndemnul doamnei profesoare.



- Dar la admiterea în liceu te-ai meditat?



- Am terminat gimnaziul la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” și am intrat cu media 9,61 la liceu, la științele naturii. Am avut media la Evaluare Națională 9,57 și cu media din gimnaziu am ajuns la 9,61.









Eu am stabilit cu mama că se poate să înveți și singur încă din clasa a VIII-a. De fapt, recunosc că, până să vină pandemia, am avut câteva ore de pregătire la matematică, dar cum profesoara nu a vrut să mediteze online, a trebuit să fac singură. Și am luat 9,50 la proba scrisă la matematică, la Evaluarea Națională. Așa am putut observa că se poate și singur, dacă vrei să-ți dai interesul, se poate să răzbești fără meditații. Și ajunsesem să mă meditez pentru că toată lumea zicea că nu se poate altfel, că trebuie. Am insistat foarte mult pe lângă mama, care m-a crescut singură, dar să știți că tot singură am făcut față examenelor. Sunt foarte mulți copii care, și chiar dacă merg la meditație, se rușinează să întrebe profesorul de la pregătire. Unii se duc doar pentru că este la modă. Și când vezi că altă șansă nu ai și îți mai spune și mama să înveți singură… M-a motivat foarte mult și acum sunt fericită că am atins acest nivel singură.







- Pe parcursul celor patru ani de liceu ce ți s-a părut mai greu?



- Eu m-am luptat cu matematica. Nu mi s-a părut grea, doar că a fost nevoie să învăț constant, să nu las nici măcar două-trei zile fără să nu fac câteva exerciții și să muncesc. Și la biologie la fel a trebuit să învăț constant. Nu m-am meditat, pentru că, repet, am avut profesori buni la clasă, care pe mine m-au ajutat foarte mult. Chiar și în clasa a XII-a, când nu am mai avut-o pe doamna Dănilă la matematica, am beneficiat de sprijinul necondiționat al doamnei Alina Codreanu. La începutul clasei a XII-a ne-a spus același lucru: „Oricând aveți nevoie îmi dați mesaj!”. Doamna Codreanu îmi răspundea efectiv instant la toate întrebările. Chiar și la lecțiile predate ce nu înțelegeam o rugam să-mi mai explice încă o dată.













- Și, în aceste condiții, ai mai avut parte și de timp liber?



- Eu din clasa a X-a am mers să lucrez la un restaurant și am muncit inclusiv într-a XII-a, ori de câte ori simțeam că am timp. Șeful mă suna când avea nevoie și mă întreba „Irina, poți să vii azi?”. Și când stăteam bine cu temele mergeam, pentru că este o plăcere să muncești.



- Te-ai simțit vreodată discriminată pentru faptul că nu te meditai?



- Sincer, i-am reproșat mamei că nu m-a meditat la limba română anul acesta, pentru că… vai!, toată lumea se meditează și eu de ce nu? Dar mi-am dat seama că, până la urmă, chiar nu este nevoie. Eu sunt mândră chiar că am reușit să ajung singură la performanța aceasta, să le dovedesc că am reușit și că se poate și fără. Chiar se poate! Și m-am dus și la muncă, pe lângă pregătire! Nu am stat doar în casă să învăț, am mai ieșit, pentru că este important să mai faci și alte activități, nu doar meditații și acasă. Chiar se poate să iei note mari făcând și alte activități!



Eu îi înțeleg pe cei care se meditează, în cazul în care profesorul la clasă nu-și dă interesul și chiar nu înțelegi nimic. Dar din moment ce ai atâtea surse, și internet, și profesori buni la clasă… Nu știu dacă sunt peste tot, dar eu am avut niște profesori extraordinari la matematică. Și la română, în clasa a XII-a a venit o doamnă profesoară, Paula Paliuc, care chiar ne-a ajutat. Știa că nu fac meditații și m-a chemat la școală în „Săptămâna Altfel" și am făcut pregătire. Pe toți ne chema, dar eu eram singura care mergeam, pentru că toți se meditau și nu prea ascultau de profesorul de la clasă. Și am mai remarcat ceva: elevii se bazează pe ce li se spune la meditații, și nu pe ce li se spune la școală.







- Dar simulările examenelor naționale te-au ajutat în pregătire?



- Nu prea, pentru că eu la simulări am luat note mult mai mici. La Matematică am luat 7,20, iar în Bac am luat 9,70. Nu știu în ce măsură m-au ajutat, dar pot să spun că subiectele au fost mult mai grele. Au ajutat în schimb la gestionarea emoțiilor, în atmosfera de examen și la organizare.



- La ce facultate vrei să mergi mai departe?



- Eu am o pasiune pentru biologie și mă gândeam să merg mai departe la o facultate de profil. Nu știu încă dacă la Constanța sau la București. Mi-ar fi mult mai ușor aici, pentru că sunt singurul copil, iar mama are niște probleme de sănătate. Plus că nu trebuie să mă chinui cu cazare, navetă.





Anul acesta, însă, am avut ocazia să redescoperim că se poate ajunge la performanță și fără milioane de lei investite în „școala paralelă”. Meditații care, în cele mai multe cazuri, se fac pentru că e mai „cool”, și nu pentru că e incapabil elevul sau profesorul de la clasă.