Vitejia candidaților respinși! Picați la limită, au promovat Bacalaureatul, în urma contestațiilor

Am mai remarcat că un candidat de la Colegiul Comercial „Carol I” a primit un punct la contestația de la limba română: de la 8,8 i-a crescut nota la 9,8. La fel și unul de la Colegiul „Mircea” care inițial primise 8,55 a fost reevaluat la 9,55.





Doi elevi care au contestat evaluarea de la Matematică au primit note maxime; unul de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” care primise inițial 9,65 și unul de la Liceul Teoretic „Ovidius” care primise 9,85. Tot notă maximă a primit un alt mircist, dar care obținuse la Chimie organică nota 9,75.





Un elev de la Liceul Teoretic „George Călinescu” care a contestat evaluarea de la Istorie, unde primise inițial 7,95, în cele din urmă a avut o lucrare de nota 9,40.





De departe, însă, fericirea cea mai mare este în rândul familiilor celor nouă elevi care în urma contestațiilor au reușit să promoveze Bacalaureatul, după ce îl picaseră la limită.



Șefă de promoție și-n gimnaziu, și-n liceu, Ioana Gavrilă confirmă renumele Liceului „Ovidius”



Cea de-a doua elevă care a obținut cea mai mare medie la Bacalaureatul 2024 se numește Ioana Gavrilă și a fost șefă de promoție atât la final de gimnaziu, cât și la final de liceu, cu media generală 10. Întrebată cât de mult s-a meditat pentru a obține aceste note, Ioana Gavrilă ne-a declarat că „pregătirea examenului de Bacalaureat nu se rezumă numai la ultimul an. Eu am învățat constant, am exersat continuu și nu am renunțat să lucrez nici atunci când totul era clar și bine definit în mintea mea. Iar pregătirile suplimentare sunt necesare doar pentru clarificarea anumitor aspecte și fixarea cunoștințelor. Nu m-am meditat pentru Bacalaureat strict, ci mai mult pentru examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București”, a mai adăugat aceeași elevă.





Cât despre utilitatea simulărilor, Ioana Gavrilă ne-a spus că au ajutat-o să-și dea seama cum doresc corectorii să rezolvi subiectele. „Dar m-au ajutat și să mă acomodez și cu atmosfera de examen și cu încadrarea în timp”, a precizat aceeași șefă de promoție.





Lista rezultatelor modificate se deschide cu o elevă de la Liceul Teoretic „Ovidius”, care a reușit să obțină după contestarea notei de la Anatomie, unde obținuse nota 9,65, o mărire de 30 de sutimi, fapt ce a adus-o în fruntea clasamentului, cu media 9,98, alături de colega ei de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.