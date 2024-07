Note de infarct după recorectarea lucrărilor la Evaluarea Națională. Patru elevi au primit 10 la matematică

14.485 la Limba și literatura română (18.465 - 2023)





Astăzi au fost publicate rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2024, după recorectarea lucrărilor contestate de elevi.În județul Constanța au fost depuse 641 de contestații pentru lucrările de la Limba și literatura română, respectiv 555 de contestații pentru lucrările de la Matematică.Deloc surprinzător, curajul multor elevi de a-și găsi dreptatea a fost răsplătit cu note pe măsură. Trei elevi de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și unul de la Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” au primit nota 10 la recorectarea lucrărilor de la Matematică. Inițial primiseră note între 9,50 și 9,75.La Limba română am putut constata creșteri de minim un punct, cum ar fi un elev de la Liceul Teoretic Băneasa de la 8,20 la 9,20 sau cel de la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, de la 8,10 la 9,35.La nivel național, au fost depuse 27.640 de contestații (8,76% din numărul total de lucrări), nivel relativ similar celui consemnat în anul 2023 (27.128 - 8,52%).Distribuție contestații EN VIII 2024/discipline:Pentru 14.720 de lucrări (16.476 de lucrări în anul 2023), contestațiile au schimbat nota prin creștere, iar pentru 9.646 de lucrări (7.668 de lucrări în anul 2023), notele au fost modificate prin scădere.La matematică, în cazul a 98,1% (12.488) dintre lucrările reevaluate, diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 2.438 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată.La proba de limba și literatura română, în cazul a 77,4% (11.208) dintre lucrările reevaluate, diferența între nota inițială și nota obținută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 814 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată.La proba de limba și literatura maternă, 322 de lucrări din 425 (75,8%) au diferențe mai mici de 0,5 puncte, iar 23 de lucrări au rămas cu note nemodificate.