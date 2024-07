Generația pandemiei s-a bucurat în avans de la prima probă de BAC. "Eu venisem să iau un 6, dar cred c-am scris de 8"

La Subiectul I de la proba scrisă de Limba și literatura română de la BAC 2024, elevii au primit un text scris de Gabriel Dimisianu - „O vizită la Tudor Arghezi”, din volumul „Amintiri și portrete”. Pe baza acestuia au avut de rezolvat mai multe cerințe. La subiectul al doilea, cerința s-a bazat pe un fragment din piesa de teatru „Omul cu mârțoaga” de George Ciprian. Iar la subiectul III li s-a solicitat să scrie un eseu de 400 de cuvinte având la bază o nuvelă studiată în anii de liceu. La profilul real, nuvela studiată, care era inclusă în programul pentru BAC 2024, a fost „Moara cu noroc” de Ioan Slavici.







Traperul Albert nbn a făcut senzație la Colegiul „Carol I”





Am încercat să luăm și noi pulsul celor care ieșeau din primul examen la Colegiul Economic „Carol I” din Constanța, unde era adunată foarte multă lume pe trotuar. Cu doar câteva excepții, toți absolvenții se lăudau că au picat pe subiect și deja licitau notele pe care speră ei să le obțină în urma scrierii a numeroase pagini.





„Doamne, nu-mi vine să cred. O operă am citit și eu în toți anii ăștia și tocmai aia mi-a picat. Eu venisem aici cu gândul că iau un 6, dar cred că am scris de-un 8, vreo șapte pagini”, ne-a declarat unul dintre absolvenți. Asta în timp ce altul înjura de mama focului: „Să moară familia mea. Mi-a căzut fața când am văzut subiectul III. Care naiba e diferența dintre nuvelă și basm? Nu am știut ce să scriu. Da’ măcar mi-a luat interviu NBN”.











Sprijinit de gardul colegiului, Albert nbn, un traper cunoscut pentru generația Z, cu un microfon inscripționat Beach Please, îi intervieva pe cei care ieșeau din examen, punându-le întrebări suplimentare despre subiectele primite.





Marți, 2 iulie 2024, se va desfășura proba scrisă obligatorie a profilului, Proba Ec). La nivelul județului Constanța s-au înscris pentru această probă 4.701 candidați, după cum urmează:



* Matematică- Științe ale naturii: 798 candidați;



* Matematică Informatică: 694 candidați;



* Matematică Tehnologic: 1.876 candidați;



* Matematică Pedagogic: 1.288;



* Istorie – 1.288 de candidați.





În 2020, la intrarea în clasa a IX-a, au fost aproape 6.000, mai precis 5.973, iar zilele acestea, după patru ani de liceu, constată că s-au pierdut pe drum 1.500 de elevi. Mai precis, din seria curentă la Bacalaureat s-au înscris 4.458 de elevi.Reamintim că în 2020 mai mult de un sfert (72,2%) dintre elevii ce urmau să intre în clasa a IX-a nu au putut obține note mai mari de 5 în județul Constanța. Și a venit primul an de liceu petrecut în online, după care și un pic din clasa a X-a.Luni, 1 iulie 2024, la prima probă scrisă de la Limba și literatura română, din cele 17 centre de examen din județul Constanța au absentat 76 de candidați.