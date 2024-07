- Nevastă-mea îmi cere bani în fiecare zi: ba 100 de lei, ba 150, ba 200, ba 300...- Și ce face cu atâția bani?- Habar n-am, că nu i-am dat niciodată!Clasele primare pentru un copil reprezintă de fapt o competiție între părinți la desen și compuneri!Un bărbat, dacă vrea ceva, face! Dacă nu vrea, nu face!Un bărbat care nu vrea, dar face, e un bărbat însurat.Doi bețivi la intrarea în berărie:- Auzi, câte luăm, două sau trei?- Două, mă, că ieri am luat trei și ne-au rămas.Intră ei în berărie și comandă:- Patruzeci de beri și două bomboane, vă rugăm!- Bună, iubitule! Ia zi, cu ce ai vrea să mănânci cartofii, diseară?- Păi, cu carne, bineînțeles!- Știam eu! De aia am luat chipsuri cu bacon!Locotenentul îi întreabă pe soldați:- Cine vrea să vină azi cu mașina la scos cartofi?Înaintează doi soldați, pe care locotenentul îi duce la mașină. Apoi către ceilalți:- Restu’ veniți pe jos!Soția își întreabă partenerul de viață:- Spune-mi, dragul meu, cum te-ai îndrăgostit de mine?- Vezi? Și tu ai început să întrebi!- La ora asta se vine acasă, Mitică?- Nevastă, te rog să mă crezi, la ora 9 am plecat de la bar...- Şi unde ai fost până acum, că de la restaurant până la noi sunt doar 3 străzi scurte?- Scurte, scurte, dar late...