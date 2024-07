Oamenii străzii acaparează aparatele de reciclare! "Se ceartă cu toți și devin agresivi"

Aceștia, având doi sau trei saci, petrec mai mult timp la aparatele de reciclare, blocând astfel coada pentru ceilalți. Problema este amplificată de capacitatea limitată a aparatelor de reciclare. În momentul în care un aparat se umple, timpul de așteptare crește considerabil, deoarece este necesară intervenția unui reprezentant pentru a goli recipientul. Aceste întârzieri generează frustrare și nemulțumire în rândul cetățenilor care așteaptă la coadă.





„Este incredibil ce se întâmplă. Vă rog să vă uitați la persoanele din față care au venit cu două cărucioare și cu doi saci de PET-uri. Nu mi se pare absolut deloc normal să stăm să așteptăm atât de mult timp, avem și noi muncă, vrem să mai ajungem și prin alte părți”, a declarat Marius M., constănțean aflat la coada unui aparat de reciclare.









„Un tupeu fantastic. Intră în fața tuturor cu sacii plini, nu cu două, trei sticle, cu zeci de sticle. Se ceartă cu toți oamenii de la coadă și devin agresivi dacă nu îi lași în pace. Eu deja m-am învățat. Când văd persoane care umblă cu sacii și cărucioarele pline de sticle după ei, mă răzgândesc și merg să îmi iau garanția din altă parte. Ce fac ei aici este o afacere, stau și adună de prin gunoaie și după vin și primesc bani”, a declarat Adelina P., constănțeancă.







Ce spun cetățenii „acuzați”?





Pentru acești oameni, sistemul de garanție-returnare reprezintă o sursă de venit zilnică, adesea crucială pentru supraviețuirea lor. Nu este un secret faptul că gunoaiele sunt luate la rând și golite pentru a aduna cât mai multe PET-uri și alte materiale reciclabile. Această activitate a devenit o afacere pentru unii, care își petrec zilele colectând deșeuri reciclabile din diverse surse, inclusiv din coșurile de gunoi publice sau din zonele de depozitare a deșeurilor.





„Mă cert cu câți este nevoie, care este problema că am venit cu sacii după mine. Îmi iau banii și am plecat. Lumea nu are răbdare, dar nu mă interesează”, a declarat un cetățean venit cu sacii de PET-uri la aparatul de reciclare.











Un avantaj semnificativ pe care îl urmăresc colectorii este suma de bani pe care o pot obține în urma reciclării, cu ajutorul unui tichet. Aceste tichete pot fi folosite pentru achiziționarea de produse din magazine, însă cei care nu doresc sau nu au nevoie să cumpere produse pot opta să primească suma de bani cash, variantă preferată de mai mulți constănțeni.





Oamenii străzii care vin să recicleze pot deveni agresivi dacă sunt provocați. În situații de genul acesta, renunțați să vă contraziceți cu ei sau apelați poliția în cazul în care vă simțiți amenințați.





Unul dintre motivele principale pentru care se formează aceste cozi este diversitatea cantităților de deșeuri aduse de fiecare persoană. Majoritatea constănțenilor vin cu câteva pungi de PET-uri, însă conflictele apar atunci când alți cetățeni sosesc cu saci plini de sticle adunate de pe străzi sau din gunoaie.