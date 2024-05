Te pui cu românii? Cum reușesc să păcălească automatele de reciclare

„Vânatul” sticlelor SGR a devenit o metodă tot mai practicată, însă românii au mai venit cu o nouă idee care a reușit să fie mediatizată foarte rapid. Ce facem cu sticlele care nu au simbolul SGR și care, practic, nu pot fi reciclate la aparatele speciale? Răspunsul pentru majoritatea românilor ar fi simplu, le reciclăm aruncându-le la gunoi. Însă alții s-au gândit că aceste sticle nu ar trebui irosite sau, mai bine zis, cei 0,50 bani care ar putea fi obținuți nu trebuie irosiți.





Așa că sticlele care nu au logo-ul SGR îl vor primi. Cum? Un videoclip postat de un român pe rețeaua de socializare TikTok arată că poate obține cei 0,50 bani chiar dacă o sticlă de plastic nu prezintă logo-ul, printând un cod de bare cu simbolul SGR lângă, lipindu-l apoi peste cel deja existent.





Postarea a strâns peste 300.000 de vizualizări, iar comentariile nu au încetat să apară: „mersi de idee”, „bravo, la treabă băieți!”, „nevoia te face deștept”, „bravo băieți, păi doar statul să fure?” sunt doar câteva din comentariile postării, semn că această idee este apreciată de unii români.











Și în orașul nostru există tineri care și-au dorit să-și încerce norocul. Aceștia au declarat, pentru redactorii „Cuget Liber”, cum au ajuns să încerce această metodă și dacă a funcționat. Au aflat de pe TikTok și s-au gândit că ar fi o idee bună să pună și în practică ceea ce au văzut.





„Am văzut pe TikTok trendul acesta, iar eu cu prietenii mei am considerat că merită să încercăm, așa că am trecut la treabă. Unul dintre prietenii mei a găsit niște coduri de bare pe internet, nu știu cum, el se pricepe pe partea asta, apoi a alăturat lângă cod sigla SGR. Le-am printat și am reușit să le lipim cumva pe două sticle, una de apă și una de suc. Ajunși la aparatul de colectare, am introdus prima dată sticla de suc, încercare eșuată. Nu a funcționat nici după mai multe încercări. Am trecut la sticla de apă, ce să vezi, a funcționat din prima. Am început să râdem și am rămas uimiți de faptul că am putut păcăli un aparat cu un cod de bare luat de pe internet”, a declarat unul dintre tinerii care au încercat metoda.











Acest fenomen reflectă necesitatea identificării unei soluții pentru a sprijini cetățenii cu venituri reduse, astfel încât să nu fie nevoiți să recurgă la astfel de metode pentru a-și suplimenta veniturile.





Cu sacii în spate, cu cărucioarele pline (ambele de PET-uri), încă de la primele ore ale dimineții constănțenii se pun la cozi lungi și așteaptă să își primească „recompensa”. Un aparat se poate umple foarte repede, fiind nevoie mereu de un angajat pentru a-l goli. Se formează cozi și mai lungi, semn că acest sistem de reciclare este tot mai căutat și tot mai utilizat, dar nu neapărat din dorința de a recicla.