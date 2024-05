Banchetele elevilor golesc buzunarele părinţilor. "Câteva ore de distracţie m-au costat jumătate din salariu"

La momentul actual, banchetele se organizează în funcție de cât sunt dispuşi părinții să plătească pentru petrecerea de sfârșit de ani. Atenţie, însă! Costurile nu implică doar meniul la restaurant, ci și muzica, fotograful, ținuta, machiajul și coafura. Una peste alta, toate acestea ajung la o sumă destul de mare, în funcție de „pretențiile” pe care le au adolescenții, sumă ce poate oscila, în general, între 500 lei și 1.000 lei.





La Constanţa, prețurile diferă de la un restaurant la altul, în funcție de câte feluri de mâncare se servesc. Spre exemplu, la „Dorna” din Mamaia, absolvenților li se oferă meniuri simple, la preţul de 75 de lei/persoană, iar variantele de mâncare includ gujoane de pui, cartofi prăjiţi, salată sau pizza, burger de vită, ceafă de porc sau piept de pui la grătar, cu cartofi şi tort. Toate la alegere. Desigur, asta nu înseamnă că, dacă mâncarea nu are preţuri exorbitante, nu se ajunge la costuri mari la final. Pe de o parte și pentru că ţinutele de „gală” ale adolescenţilor, mai ales cele de firmă, îi uşurează de bani pe părinţi. „Pentru pantalonii de la banchet, cămaşă, sacou, am dat aproape 900 de lei. Apoi, băiatul, absolvent de clasa a VIII-a, ne-a mai cerut nişte bani şi pentru aranjamentul de baloane şi artificii, alţi 150 de lei. Plus albumul foto, alți 250 lei”, a precizat Dorina M.





În schimb, sunt şi restaurante unde părinţii au dat 600 de lei pe distracţia de la final de clasa a VIII-a, dar şi programul este cu totul altul. „Meniul absolvenților la restaurantul Mandala din Mamaia a fost 600 de lei de persoană, sumă în care au intrat meniul elevilor, cel al profesorilor, photo corner, DJ-ul. În plus, rochia nepoatei mele a costat 800 de lei, Deci, doar câteva ore de distracţie şi socializare cu colegii de clasă m-au costat jumătate din salariu”, ne-a declarat Amalia P.





Aşa că, după cursurile festive din toate unităţile de învăţământ, care vor avea loc curând, pe acordurile imnului „Gaudeams igitur”, absolvenții își vor face triumfal intrarea şi în saloanele special amenajate pentru ei, unde îşi vor lua rămas-bun de la colegi, profesori și diriginți, pe ritm de dans, de data aceasta. În plus, ce nu trebuie uitat, muzica este foarte importantă pentru crearea unei atmosfere memorabile la banchet. Elevii optează, mai nou, pentru DJ, acesta având prețuri mai accesibile decât formațiile de muzică de petrecere. La acest moment, tariful este de aproximativ 2.300-2.500 lei, cu lumini incluse.





Tradiția se păstrează și anul acesta. După un ciclu de învăţare de patru ani, elevii şcolilor şi liceelor din Constanţa vor avea parte de petrecerea de final de an, pregătirile fiind în toi pentru acest moment deosebit. Luna aceasta sau la începutul lui iunie, cu toţii se vor bucura de banchetul mult aşteptat, chiar dacă prețurile au crescut în ultimul an și evenimentele au devenit puțin mai costisitoare.