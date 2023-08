Părinții umblă la pușculiță ca să facă față cheltuielilor necesare începerii anului școlar

În Constanța, unii părinți scot din buzunar din ce în ce mai mulți bani și spun că sunt dispuși să investească oricât e nevoie. În alte situații însă, sunt părinți care nu reușesc să țină pasul cu prețurile și se limitează la strictul necesar. Depinde foarte mult și de metoda prin care aceștia își organizează cumpărăturile. Unele familii preferă să cumpere, dinaintea începerii anului școlar, toate obiectele de pe lista dată de profesori, iar altele lasă pe altă dată câteva lucruri pe care le pot lua mai târziu. Unii preferă, totuși, să scape mai repede și să le iasă din grijă.





„Prețurile sunt exagerat de mari la caiete, la pixuri, la stilouri, pensule, culori și tot ce mai trebuie… Și hăinuțele, după ce că mereu au fost scumpe la copii, acum sunt duble… Nu mai zic de ghiozdan. Dacă vrei să cumperi unul calitativ, trebuie să dai aproape de 200 de lei. Eu prefer să îi cumpăr copilului tot ce are nevoie, de acum, aveam ceva bani puși de-o parte. Am lista cu toate caietele și le iau din același loc, să știu că am scăpat. Dar cred că, în total, costul mă duce la 500 de lei, dacă nu mai mult”, ne-a spus o mamă aflată la cumpărături într-un magazin din Constanța.





„Deocamdată, noi ne-am limitat la strictul necesar pentru începutul anului școlar. Ce o să mai fie nevoie mai cumpărăm pe parcurs. La fel și la haine, când o să fie frig, luăm atunci ce mai trebuie. Dar prețurile au crescut mult față de anul trecut. Am găsit caiete de la 6 lei, ni se par foarte scumpe. Măcar ghiozdanul mai e bun de anul trecut, că prețurile ne rup și acolo”, ne-au spus, de asemenea, doi părinți.





La rândul lor, sunt părinți care ajung să își dea chiar un procent bun de salariu pentru începutul noului an școlar și susțin că renunță la multe lucruri în această perioadă pentru susținerea copiilor în învățământ. Cu toate acestea, prețurile se află într-o continuă creștere, iar părinții care nu au o situație financiară bună se văd neputincioși. Ne întrebăm: oare cât se vor mai scumpi până la anul?





Anul trecut, pentru o cămașă, un pulover, pantaloni/fustă și încălțăminte, părinții plăteau în jur de 225 de lei, privind o statistică generală. Acum, aceștia achită peste 260 de lei. Iar în ceea ce privește rechizitele, un caiet de biologie, care costa 2,5 lei anul trecut, acum este 3,82 lei. Când vine vorba de ghiozdane, prețurile variază între 65 și 500 de lei.