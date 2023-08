Turist pe litoralul românesc. Prețul șezlongului sperie mai tare decât cel al cazării și mesei

„Am venit acum două zile. Ne-am cazat la o vilă, pentru că am găsit un preț cât de cât rezonabil. Camera este 350 de lei pe noapte. Avem condiții normale. O cameră curată, simplă. Nu am vrut să fie all-inclusive, că este foarte scump. Oricum, pe plajă, am da 100 de lei de persoană pe mâncare. Nu mai vorbesc de drumul până aici”, ne-au spus doi soți care vin din București.



Totuși, sunt persoane care nu fug nici de hoteluri. Un hotel de 3 stele costă în jur de 300 de lei pe noapte. Chiar dacă prețul este la limită, românii se bucură când prind oferta, până nu se scumpește. „Noi am ales un hotel mai ieftin, de 3 stele și dăm 300 de lei pe noapte. Suntem o familie cu doi copii mici. Avem micul dejun și prânzul incluse și vom sta trei zile. Deci, prețul întreg depășește 2.000 de lei. Unde mai pui că prețul unui șezlong este de 30 de lei. Mai bine prefer să vin cu cearșaful. Seara, mergem cu copiii prin parcuri, pe faleză. Nici nu prea ai unde să te plimbi, că multe străzi sunt în construcții”, au precizat doi părinți, tot bucureșteni.





Am vorbit și cu turiști care vin din zone mai îndepărtate. Unii dintre ei sunt mulțumiți de prețuri, în timp ce alții fug de ele și caută alternative mai ieftine. „Sincer mie prețurile mi se par rezonabile. Eu, cel puțin, am cheltuit atât cât am preconizat. Vin din Brașov și este departe, dar prețurile sunt accesibile. Trebuie să ne asumăm că, dacă venim la mare și vrem să stăm la hotel, nu avem cum să dăm mai puțin de 300-400 de lei pe noapte. M-am cazat cu soția mea la o vilă și dăm 300 de lei pe noapte. Pentru mâncare, ne-am cumpărat de aici și am gătit la vilă sau am mai mâncat la restaurante în oraș. Dar mai mult de 2.500 de lei nu cheltuim. Stăm patru zile la mare. Dacă nu este vreme de plajă, ne plimbăm prin parcuri. Constanța are parcuri și locuri frumoase”, ne-a spus un turist. „Noi preferăm să mergem la supermarket să ne cumpărăm câte ceva să mâncăm, decât să dăm 30 de lei pe o porție mică de ciorbă. Ne-am cazat la o vilă și dăm 400 de lei pe noapte. Abia am găsit așa, cred că trebuia să închiriem de acum câteva luni… Stăm cinci zile și venim de la Iași. Am cheltuit aproape 500 de lei doar pe drumul până aici”, a precizat o familie cu un copil din Iași.





Alți români, norocoși, au cheltuit 3.000 de lei pentru o săptămână de sejur. „Pentru șapte nopți de cazare la un hotel de 4 stele, noi cu doi copii am dat 3.000 de lei. Avem mic dejun și prânz incluse. Avem condiții bune. Mâncarea este bună, n-am avut probleme. Prețul șezlongului, într-adevăr, e cam mare, ajunge chiar și la 30 de lei pe zi”, a precizat o familie din Fetești.





Dacă unii turiști sunt mulțumiți și spun că au cheltuit cât au preconizat de acasă, alții sunt nemulțumiți de prețuri. Chiar dacă părerile sunt împărțite, este clar că românii caută cele mai accesibile alternative pentru a sta câteva zile pe litoral.