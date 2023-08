Conflict între autoritățile de control în urma scandalului din Satul de Vacanță. "Vă văd prea agitați!"

Adresa celor de la ANSVSA a stârnit reacții dure ale comisarilor pentru Protecția Consumatorilor. Aceștia nu au ezitat să le amintească neregulile pe care le-au făcut în cadrul verificărilor, de fiecare dată când le-au solicitat să acționeze. „Vă văd prea agitați! Să fie din cauza acțiunilor noastre, ce scot la lumină situații discutabile sau chiar greu de explicat? V-am notificat de două ori în 2019 pentru pescarii români și pentru automatele de cafea, pe care le-ați «uitat» pe trotuar! Scrisoarea jenantă pe care ați dat-o presei, spre publicare, a fost cu siguranță scrisă în grabă, la fel cum s-au întâmplat multe dintre lucrurile făcute superficial de unii dintre colegii dumneavoastră!”, a transmis, la rândul lui, Horia Constantinescu.



„Am primit amenințări că n-o să mai funcționez nici în județul Sălaj”





Pe de altă parte, în după-amiaza de luni, 7 august, Alexandru Pintea, patronul localului Casa Ardelenească din Satul de Vacanță, una dintre locațiile închise, a invitat presa pentru a răspunde acuzațiilor. Acesta susține că, la momentul actual, are toate autorizațiile necesare care îi permit să își desfășoare activitatea în condiții normale, iar reprezentanții Protecției Consumatorilor încearcă doar să îi caute nod în papură.





„Țin să menționez că dețin toate autorizațiile necesare care îmi permit buna funcționare a activității mele în Satul de Vacanță. Am primit două procese verbale pentru faptul că foloseam grătarul în afara bucătăriei. Activez în Satul de Vacanță de trei ani. Niciodată nu am avut nicio plângere cum că cineva a făcut vreo toxiinfecție alimentară și așa mai departe. Pot demonstra că am fost verificat de toate instituțiile pentru buna desfășurare a activității. Niciuna dintre instituțiile respective nu a considerat că trebuie să închidem unitatea.











Nu înțeleg interesele domnului Horia Constantinescu și ale domnului Paul Anghel, care ne amenință că nu vom mai funcționa în Satul de Vacanță. Respectiv, am primit amenințări din partea domnilor că n-o să mai funcționez nici în județul Sălaj, unde activez într-un domeniu care nu are nicio legătură cu HoReCa. Vreau să evidențiez că noi nu funcționăm pe alee, așa cum spune domnul Horia. În orice locație obținută de mine sau familia mea, mi-au spus că vor fi prezenți pentru a închide unitățile. Oriunde în țară. Eu solicit supracontroale și control chiar de la Corpul de Control de la minister, să vedem ce se întâmplă!”, a precizat Alexandru Pintea. Care a mai adăugat că a primit vorbe urâte de fiecare dată, chiar dacă, atunci când a fost nevoie, s-a conformat tuturor îndemnurilor primite.





În continuare, administratorul Satului de Vacanță, Mircea Ștefan, a precizat că, din cauza scandalurilor și amenzilor exagerate, zona de agrement nu se bucură de o reclamă bună.





„Vrem să fim lăsați în pace. Să vină controlul, să facă ceea ce au de făcut, dar să ne spună pentru ce ne amendează. Să spună: Casa Harghita este vinovată pentru următorul lucru. Dar nu tot Satul de Vacanță! Primim telefoane de la tot felul de oameni: Dar ce se întâmplă în Satul de Vacanță? Nu putem să venim acolo, că e așa și pe dincolo… Mie mi-au dat o amendă de 1.000 de lei pentru că nu aveam a doua protecție la salteaua din cameră. De ce amendă de 1.000 de lei și nu un avertisment, era o simplă protecție de saltea. Altui coleg i-a dat o amendă de 1.500 de lei pentru că un angajat avea în frigiderul de băuturi răcoritoare un iaurt și o ciocolată! Ne caută nod în papură!”, a declarat, depășit de situație, Mircea Ștefan.





Reamintim că la finalul acțiunilor de control desfășurate în Satul de Vacanță, prilej cu care au fost verificați opt operatori economici, s-au aplicat 15 amenzi în valoare totală de 124.000 lei și două avertismente.











S-a dispus măsura de oprire temporară a prestării serviciilor de alimentație publică până la remedierea deficiențelor constate pentru trei operatori economici. S-au făcut propuneri pentru sancțiuni complementare de închidere definitivă pentru patru operatori economici - SC Casa Vâlcea SRL; SC Casa Peama Catering SRL; SC Escobar Fish & Chips SRL; SC Rocsi Fast Food SRL - și închidere de la 6 la 12 luni pentru un operator economic.





O adresă transmisă de ANSVSA președintelui ANPC, Horia Constantinescu, îi numește acuzațiile ca fiind nefondate și iresponsabile. De asemenea, reprezentanții instituției au explicat, în detaliu, mai multe aspecte pe care le include activitatea ANSVSA. „Domnule președinte, vă asigurăm că acest concept denumit în sens larg «siguranța alimentelor» este unul extrem de profund și complex și nu se reduce, sub nicio formă, la ceea ce credeți dumneavoastră că ați înțeles din surse mai degrabă casnice. Vă asigurăm că diferența dintre a controla activitatea într-un coafor, vulcanizare, întârzierea curselor pe cale ferată, comercializarea jucăriilor sau calitatea prizelor și activitatea de control din domeniul siguranței alimentelor este una colosală.Vă solicităm ca strategiile dumneavoastră personale și de PR să vi le exersați fără nicio legătură directă sau indirectă cu ANSVSA, în limita atribuțiilor și responsabilităților instituționale și în mediile care vă permit asta, cu precizarea că NOI NU VĂ PERMITEM!”, au transmis reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor președintelui ANPC, în cadrul scrisorii deschise.