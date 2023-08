REACŢII DURE DUPĂ CONTROLUL ANPC DIN SATUL DE VACANŢĂ: "Am primit și amenințări de la Horia Constantinescu și de la Paul Anghel"

Acesta susține că, la momentul actual, are toate autorizațiile necesare care îi permit să își desfășoare activitatea în condiții normale.







"Țin să menționez că dețin toate autorizațiile necesare care îmi permit buna funcționare a activității mele în Satul de Vacanță. Am primit proces verbal pentru faptul că foloseam grătarul în afara bucătăriei. Nu am avut nicio plângere că cineva a făcut vreo toxiinfecție alimentară și așa mai departe. Conform domnului Horia Constantinescu, nu aș mai putea funcționa nici în județul Sălaj, unde activez într-un domeniu care nu are nicio legătură cu Horeca. Pot demonstra că am fost verificat de toate instituțiile pentru buna desfășurare a activității. Am primit și amenințări de la Horia Constantinescu și de la Paul Anghel", a precizat Alexandru Pintea în cadrul întrunirii.