VIDEO/SCANDAL CU POLIȚIA. Anchetă la IPJ Constanța: Horia Constantinescu l-a sunat pe chestorul Glugă, după ce a fost oprit în trafic

„Ca urmare a apariției unor imagini în spațiul public, privind un bărbat, care, la data de 1 august 2020, ar fi fost oprit în trafic, pe D.N. 39, de un polițist din cadrul Poliției stațiunii Eforie, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța este abilitat să comunice următoarele:







La data de 1 august 2020, polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Eforie au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe D.N. 39.







La volanul acestuia a fost identificat un bărbat, de 46 de ani.







Față de acesta au fost luate măsuri legale conform O.U.G. 195/2002.







În cauză, la nivelul instituției noastre au fost demarate verificări prin Biroul Control Intern, cu privire la aspectele sesizate.”







Acesta este răspunsul IPJ Constanța transmis luni, după ce duminică, a apărut în presă o filmare realizată cu body-cam-ul unui polițist. Este vorba despre o întâmplare petrecută la 1 august 2020 și l-a avut protagonist pe Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Acesta a fost oprit în trafic de polițiștii de la rutieră din Eforie pentru că nu avea numărul de înmatriculare regulamentar în față, ci sus în geamul autoturismului. Legitimat de polițiști, șeful ANPC a refuzat să prezinte documentele sale și ale mașinii, în schimb a înmânat legitimația ANPC spunându-le că era în misiune. Pentru că nu s-a putut înțelege cu polițistul, Horia Constanținescu l-a sunat pe şeful IPJ Constanţa, Adrian Constantin Glugă.







„Alo, îmi cer scuze că vă deranjez la ora asta. Am avut un incident cu o colegă aflată în acţiune în noaptea asta la hotelul Oxford. M-au oprit colegii dvs de la Poliţia Eforie care mă tratează ca pe un infractor”, a spus Horia Constantinescu, moment în care se aude cum poliţistul intervine şi spune „Doamne fereşte, nu a zis nimeni că sunteţi infractor”, se aude în înregistrare.







La finalul conversației, Horia Constantinescu a revenit la intenții mai bune și i-a prezentat polițistului care l-a oprit în trafic, documentele cerute. Într-un final Constantinescu a suportat rigorile legii.

El este convins că nu a fost o coincidență, totul s-a întâmplat ca urmare a unui control la un beach bar care aparținea unei cunoștințe a fostului șef de Poliție din Eforie.







“M-au oprit cei din Eforie să îmi atragă atenţia că nu am numărul. Da, ştiam, îl aveam în geam. M-am dus, am plătit amenda. E foarte interesant că materiale de acest tip, presupun din arhiva poliţiei, ajung în presă. Foarte interesant. Abia asta e o poveste foarte interesantă. Eu nu am nimic de ascuns. Mi s-a mai suspendat permisul, mi s-a luat talonul”, a declarat Horia Constantinescu, pentru dcnews.ro







Ancheta este în desfășurare.