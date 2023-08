Fostul șef al Poliției Eforie l-a dat în judecată pe Horia Constantinescu

Miercuri, 2 august, pe rolul Judecătoriei Constanța, Secția Civilă, a fost înregistrat un proces intentat de Gabriel Coteanu, fostul șef al Poliției orașului Eforie. Pârât în acest proces este Horia Constantinescu, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, iar acțiunea vizează răspunderea delictuală cu pretenții.Acțiunea civilă survine după ce, în urmă cu puțin timp, în spațiul online a fost făcut publică o filmare surprinsă cu body-cam-ul unui polițist, al cărei protagonist este Horia Constantinescu. În filmarea respectivă – realizată în urmă cu trei ani, după cum a arătat și șeful ANPC! – Constantinescu este tras pe dreapta, la Eforie, și i se cere să se legitimeze. Acesta arată că era într-o acțiune de control, iar o colegă a sa a fost agresată într-o altă locație verificată, astfel că a plecat în grabă și nu avea asupra sa decât legitimația de serviciu. Motivând că dorește ca șeful IPJ Constanța să confirme identitatea sa, acesta îl apelează telefonic. Incidentul a fost făcut public abia în prezent, iar în explicațiile oferite pe pagina sa de Facebook, Horia Constantinescu face referire și la Gabriel Coteanu.„Era perioada în care erau impuse reguli stricte legate de pandemie. Am fost sunat de către o colegă ce-mi povestea printre lacrimi că a fost îmbrâncită și scuipată de către reprezentantul unui operator economic controlat în Mamaia. Am rugat-o să sune la 112 și i-am transmis că voi ajunge și eu acolo cât de repede pot. Fac precizarea că în dimineața acelei zile desfășurasem o acțiune de control în Eforie Nord în zona de plajă și de faleză. Am oprit atunci foarte mulți vânzători ambulanți cărora le-am aruncat produsele. O perioadă de timp mai târziu șeful Poliției orașului Eforie a fost reținut pentru că ar fi luat șpagă de la aceștia”, susținea Horia Constantinescu în postarea de pe pagina de Facebook.