Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de 109 milioane de lei

Inspectorii de la protecţia consumatorilor au aplicat în acest an amenzi în valoare de 109 milioane de lei, iar cuantumul încasat a fost de 12,5 milioane de lei, conform datelor prezentate, joi, într-o conferinţă de presă, de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu, precizează Agerpres."De la începutul anului şi până acum s-au aplicat amenzi de 109 milioane de lei, faţă de 59 de milioane, în 2019, alte 32 de milioane în 2020 şi 45 de milioane în 2021. S-au înregistrat amenzi încasate de 12,5 milioane de lei în acest an, faţă de 10 milioane de lei, în anul 2019, de 4 milioane în 2020 şi 6 milioane în 2021, undeva aproape dublu. De asemenea, au fost retrase mărfuri în valoare de 8 milioane de lei, faţă de anii precedenţi când au fost retrase undeva până la două milioane de lei. Vorbim de un număr de procese verbale de prelevare în sensul analizării mărfurilor ce au fost considerate cu abateri. S-a înregistrat de asemenea o creştere de aproape opt ori, în anul 2022 faţă de anii precedenţi. O să amintesc şi de acţiunea ce a vizat activitatea marilor retaileri", a spus Constantinescu."De asemenea, au fost desfăşurate acţiuni ample legate de comercializarea băuturilor în perioadele de caniculă şi s-au constatat abateri majore, aşa cum şi în mandatul meu din 2019 am vizat, pentru că multe dintre aceste produse sunt depozitate în vederea încărcării în camioane, direct sub razele soarelui. Şi atunci, şi acum, au fost vizaţi inclusiv producători mari, cum ar fi Pepsi, cum ar fi Coca-Cola şi depozitele de distribuţie ale acestora din mai multe oraşe. S-au oprit temporar produse la momentul acţiunii de control la marii retaileri de peste 150.000 de lei. Au fost trei propuneri de închidere temporară a unităţii pe o durată de cel mult şase luni. Unele dintre acestea au avut activitatea suspendată o perioadă de până la două sau trei săptămâni, din câte îmi aduc aminte", a susţinut Horia Constantinescu.