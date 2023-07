Negocieri PSD/PNL pentru adoptarea noilor măsuri fiscale. Iată ce soluții propun cele două partide

Liberalii s-au întâlnit luni dimineața în Coaliție pentru a discuta propunerile fiscale. În cadrul ședinței Nicolae Ciucă a vorbit despre un „Boost pentru economia României” care ar presupune un plan, cu bugetare multi-anuală.„Nu e corect să plecăm de la tăieri și reduceri ca filosofie. Noi trebuie să vedem cum ne atingem obiectivul de țară – dezvoltarea rapidă a României”, a declarat președintele PNL, Nicolae Ciucă.PSD și PNL vor să găsească soluții pentru a reduce deficitul bugetar. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă vor veni fiecare în cadrul Coaliției cu propunerile care ar trebui să aducă mai mulți bani la bugetul de stat. Printre măsurile găsite de social democrați se numără reducerea cu 30% a numărul de secretari și subsecretari de stat, în timp ce PNL dorește o scădere de numai 20%.Măsurile pe care Executivul ar vrea să le adopte săptămâna aceasta au rolul de a aduce deficitul bugetar sub ținta de 4,4% din PIB, pentru a respecta normele impuse prin PNRR.Ce măsuri propune PSD pentru reducerea deficitului bugetar:1.Crearea cadrului legal pentru consorții/parteneriate de achiziții centralizate, la nivelul ministerelor cu OPC, precum și între UAT-uri județene și instituțiile publice subordonate din responsabilitatea altor UAT-uri (ex. achiziția de medicamente necesare funcționării spitalelor de către Consiliile Județene în parteneriat cu spitalele din județ și testarea unor proiecte pilot)2. Reducerea cu 30% a numărul de secretari de stat/subsecretari de stat3. Reducerea numărului de funcții de conducere de la 12% în prezent la 8% din numărul total de funcții publice4. Pentru situațiile în care normativele de personal nu permit aplicarea acestora pentru constituirea serviciilor, direcțiilor și direcțiilor generale ex. sănătate, educație, apărare națională etc. Obligația se aplică în privința funcțiilor de conducere, respectiv un procent de funcții de conducere de maxim 8%5. Acordarea voucherelor de vacanță numai pentru funcționarii publici cu un venit sub nivelul salariului brut de 10.000 lei6. Comasarea/desființarea instituțiilor subordonate Ministerelor/Guvernului/Parlamentului după regula generală: ”Fiecare minister are în teritoriu la nivel național/județean o sigură autoritate națională/deconcentrată” și reduce cheltuielile de personal și funcționare cu min. 15%. Impact pe digitalizare și pe simplificarea procedurilor7. Descentralizarea serviciilor publice de la nivel central către autoritățile publice locale acolo unde este posibil: sport, cultură, direcțiile de sănătate publică, direcțiile județene sanitar-veterinare, inspectorate școlare și trecerea lor în subordonarea/coordonarea/autoritatea autorităților publice locale8. Suspendarea pe o perioadă de un an de zile a programelor de investiții finanțate exclusiv din fonduri ale bugetului de stat de tipul: săli de sport, cămine de cultură, bazine de înot, complex sportiv, săli polivalente etc. pentru proiecte aflate în stadiu de organizare a procedurilor de achiziție publică9. Stabilirea de limite pentru deschiderea de credite bugetare lunar pentru cheltuieli de personal, materiale și servicii și investiții numai în limita evoluției lunare a soldului deficitului bugetar10. Instituțiile publice de subordonare centrală/locală aflate sub autoritatea/coordonarea/subordonarea autorităților centrale/locale trebuie să aibă un număr de peste 50 de posturi ocupate, cu atribuții care NU se suprapun cu ale altor instituții/autorități publice. Eventuala comasare a instituțiilor publice existente trebuie să conducă la o reducere a cheltuielilor de personal și funcționare cu 15% și a numărului de posturi efectiv ocupate de 50%11. Reducerea cu 50% a consilierilor directorilor generali și directorilor generali adjuncți ai companiilor de stat/locale12. Limitarea indemnizațiilor (componentă fixă) la membrii Consiliilor de Administrație/Supraveghere/Conducere la nivelul echivalent a 1,5 salariului mediu brut pe ramura de activitate unde își desfășoară activitatea compania, dar nu mai mult decât indemnizația lunară brută a unui secretar de stat.13. Desființarea institutelor de cercetare/institutelor autonome care nu sunt relevante în actualul context socioeconomic (ex. INCD Turism, Institut de cercetare în domeniul muncii și protecției sociale, Institutul Levantului)14. Comasarea/absorbția/reorganizarea regiilor autonome/departamentelor de stat care nu se justifică pentru funcționare autonomă/independentă. Comasarea trebuie să aibă ca rezultat reducerea cu 15% a cheltuielilor de personal și funcționare și o reducere cu 15% a posturilor efectiv ocupate15. Actualizarea redevențelor ADS (300 ha în administrare, redevențe 2,5 mil lei/semestru) și ANIF16. Comasarea unor societăți comerciale/companii ale statului român/agenții cu profil de activitate similară (ex. RADIOCOM, Societatea Română de Radiodifuziune)Ce măsuri propune PNL pentru reducerea deficitului bugetar:Ministerul Finanțelor va crea un mecanism care va evalua calitatea cheltuielilor ordonatorilor de credite, în așa fel încât cei care sunt mai eficienți vor primi sume mai mari, iar cei care nu sunt eficienți, li se vor diminua din sumele alocate. Mai puțini șefi în administrația publică, cu structuri mai eficiente. Astfel numărul de angajați aferent fiecărei structuri ierarhice (birou, serviciu, direcție etc.) va crește, iar acest lucru va reduce numărul de posturi de conducere din prezent.Se va face, în același timp, o reformă a deconcentratelor. În acest sens, se vor comasa instituțiile care au rol similar. De exemplu, la nivelul Ministerului Muncii sunt în prezent 4 instituții, iar din acestea se va face una. În paralel, instituțiile și UAT-urile vor fi stimulate să achiziționeze în comun servicii sau produse pentru a obține un preț mai mic.Scăderea numărului secretarilor de stat cu 20%.Va fi limitat numărul de membri în Consiliile de Administrație și numărul îndemnizațiilor aferente acestora.Se ia în calcul inclusiv limitarea abonamentelor cu telefonia mobilă în instituțiile publice, dar și a altor consumabile.PNL va cere ca mediul de afaceri și investițiile să fie protejate cât mai mult în contextul măsurilor de reducere a deficitului.PNL va cere în Coaliție, ca, în mod excepțional, vânzarea de carte și manuale școlare să rămână la cota de TVA actuală.PNL va cere neacordarea pentru bugetarii care câștigă peste 10.000 lei lunar a voucherelor de vacanță.