Turismul de la malul Mării Negre se relansează cu oferte de nerefuzat. 2023 va fi un an record!

Auzind vestea, hotelierii de la malul Mării Negre s-au entuziasmat și au dat fuga la biserică să se închine la icoane și să-i mulțumească Celui de Sus. „Uite că bunul Dumnezeu ne-a ascultat ruga; vara din anul acesta va avea 12 luni!”. Ehei, bieții de ei visează de o viață ca sezonul estival să țină tot anul. Și uite că dorința lor este pe cale să se împlinească!



Drept urmare, fără să piardă timpul, agențiile de turism și tour-operatorii s-au grăbit să iasă pe piață cu oferte deosebit de atractive pentru vacanța de Paști și concediile estivale, inclusiv reduceri pentru rezervările timpurii.



Reduceri de până la 50%





Potrivit informațiilor din piață, sezonul estival 2023, pe litoralul românesc, aduce reduceri de până la 50% pentru rezervările timpurii și avansuri mici, de maximum 10%. Diferența de 90% urmează a fi achitată cu 10 zile înainte de intrare la cazare. Iar rezervările timpurii pentru lunile octombrie – decembrie cresc cu 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.



Tour-operatorii și agențiile partenere din toată țara se așteaptă ca, încă din data de 3 ianuarie 2023, rezervările să crească exponențial și datorită menținerii unor reduceri maximale pe toată durata lunii ianuarie.





Rezervările făcute până în prezent arată că 2023 va fi un an record pentru litoralurile românesc și bulgăresc.





„Ultimul trimestru din 2022 ne-a arătat o creștere substanțială a rezervărilor de tip early booking atât pentru litoralul românesc, cât și pentru cel bulgăresc, cu circa 40% față de aceeași perioadă a anului precedent. 2023 pare un an mult mai stabil și predictibil față de anii precedenți, unica temere a turiștilor fiind cea financiară. Tocmai de aceea, turiștii preferă reducerile early booking, care le salvează bugetele și pot acoperi eventualele scumpiri sau rata inflației. Avem un litoral al Mării Negre împărțit între două țări. Dacă reunim ambele părți, această rivieră reprezintă destinația de bază a românilor, ca număr de turiști. Există prețuri pentru toate buzunarele. Dacă Bulgaria stă excelent la capitolul hotelurilor în regim all inclusive, mă bucură că și pe litoralul românesc sunt, la ora actuală, aproape 40 de hoteluri cu astfel de servicii. Pe ambele litoraluri am constatat că au fost făcute în continuare investiții noi, în modernizări sau în hoteluri noi”, a declarat Lucian Bădîrcea - CEO IRI Travel.



Oferte de rezervări timpurii





Dar să lăsăm la o parte generalitățile și să vedem ce oferte de rezervări timpurii sunt pe piață (exemplele de mai jos sunt pentru un sejur de cinci nopți, în perioada 1 - 6 iunie 2023, pe litoralul românesc:



În Mamaia: hotel trei stele, cu tarif 383 de lei de persoană pe sejur și mic dejun inclus; hotel patru stele, 483 de lei și mic dejun; hotel cinci stele, 1.518 lei și demipensiune;



Eforie Nord: hotel trei stele, 392 de lei și mic dejun; hotel patru stele, 550 de lei și mic dejun;



Eforie Sud: hotel trei stele, 540 de lei și mic dejun;



Costinești: hotel trei stele, 566 de lei și mic dejun;



Neptun: hotel trei stele, 275 de lei și mic dejun; hotel patru stele, 480 de lei și mic dejun;



Olimp: hotel trei stele, 747 de lei și mic dejun; hotel patru stele, 1.166 de lei și demipensiune;



Venus: hotel trei stele, 437 de lei și mic dejun; hotel patru stele, 518 lei și mic dejun;



Jupiter: hotel trei stele, 270 de lei și mic dejun;



Saturn: hotel trei stele, 416 lei și mic dejun;



Cap Aurora: hotel trei stele, 757 de lei și mic dejun;



Mangalia: hotel trei stele, 1.186 de lei și mic dejun.